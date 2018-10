La noche más infumable de 'OT': sonido desastroso y bajada de audiencia

Operación Triunfo no tuvo este miércoles una de sus mejores galas. Todavía es muy pronto para hablar de fracaso, pero lo vivido anoche es un claro ejemplo de que algo no funciona en un formato que siguen cada semana miles de espectadores. Los problemas de sonido ensombrecieron por completo el espectáculo, algo imperdonable en un programa musical. De hecho, el pésimo sonido fue lo más comentado en redes sociales durante toda la noche. Tinet Rubira, responsable del programa y director de Gestmusic, confirmó en su cuenta de Twitter que el sonido tenía fallos. "Es un problema de emisión y afecta a algunos repetidores", explicó, y por eso se oía mal en algunas partes de España.

Lxs chicxs se escuchaban bien en el escenario. Aunque sabemos que el sonido de emisión, en algunas casas, tenía algunos errores. Pedimos disculpas a todxs 🙏🏻 🔴 https://t.co/soutyovB9h #OTDirecto4OCT pic.twitter.com/mVljaN4DYE — OT 2018 (@OT_Oficial) October 4, 2018

Pero no solo los problemas técnicos hicieron de la segunda gala una noche infumable, también el repertorio musical. El programa trata de llegar al público joven con temas actuales, pero su puesta en escena no llama la atención del espectador, que tras casi tres semanas de concurso todavía no consigue engancharse ni sentir empatía por los concursantes. A día de hoy resulta inevitable recordar a los chicos de la edición anterior, sobre todo porque se empeñan en estirar su tirón mediático hasta el infinito. En la noche del miércoles, Roberto Leal anunció un nuevo concierto fin de gira previsto para el 28 de diciembre de este año, cuando ya hay uno programado para el 27.

Los concursantes de OT 2018 necesitan una oportunidad musical que no termina de llegar y el formato se parece cada día más a una especie de Gran Hermano con karaoke. Las relaciones amorosas surgen de la convivencia, pero parece que el programa está empeñado en repetir el fenómeno de Amaia y Alfred con Julia y Carlos Right, forzando los planos románticos.

Con todo, Operación Triunfo no consiguió ser lo más visto en la noche del miércoles. Le ganó la batalla Telecinco con un doble capítulo de la serie The good doctor, la sensación de la temporada que lideró el prime time con 2,8 millones de 22 a 23 horas, 3,3 millones de 23 horas hasta la medianoche y un 21,3% de share. El talent show de TVE cayó 8 décimas y se quedó en un 15,8% de cuota de pantalla y 1,8 millones de espectadores, quedándose cerca de ser la gala menos vista de la historia del formato.