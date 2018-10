Piden la expulsión de Omar de 'GH VIP' por animar a Asraf a aprovecharse de Miriam

Omar Montes llegó a la casa de Gran Hermano VIP en sustitución de Oriana para poner patas arriba el concurso. El exnovio de Chabelita se ha convertido en uno de los personajes más divertidos y polémicos del programa, sobre todo después de que se acostara con Techi 24 horas después de dejar a Isa Pantoja. Pero la simpatía que despertaba entre los espectadores ha caído en picado por un desafortunado comentario durante la fiesta del pasado miércoles por la noche, cuando los concursantes tienen la oportunidad de tomar alcohol.

Miriam Saavedra se bebió un par de copas y terminó en un estado de embriaguez importante. Asraf acudió en su ayuda y la acompañó a meterse en la cama para que se fuera a dormir y descansara. Fue en ese momento cuando Omar le animó que se aprovechara de la situación para tener algo con ella. "Túmbate con ella, gilipollas. Que ella quiere... Qué tonto eres. ¿No te gustan las chicas, o qué, hermano?, le dijo a Asraf delante de Techi.

El Míster Universo prefirió no hacer caso del consejo de su compañero. "Qué va. Ni de coña. No me van estas cosas. Yo quiero que descanse y ya está.Como amigo quiero que se duerma... Ha discutido con todos. Quiero que descanse, que no busque líos".

En las redes sociales ya han considerado este momento como incitación al abuso sexual, por lo que lo seguidores del programa piden su expulsión disciplinaria inmediata. De hecho, no sería la primera vez que Gran Hermano castiga este tipo de comportamientos. En GH Revolution, la organización expulsó a José María del reality y le denunció ante la Guardia Civil por abusar de su novia Carlota después de una fiesta en la casa y en un estado de semiinconsciente.