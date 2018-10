Los habitante de la casa de Gran hermano Vip se enfrentaron este jueves a su segunda noche de expulsión. Los concursante que se batían en duelo eran Aramís Fuster (que la semana anterior pidió a sus compañeros y al público que quiere salir porque "ha perdido su alma"), el Koala y la odiada Míriam Saavedra. El primer salvado de la noche fue el cantante. En el duelo final entre Míriam y Aramís, la bruja fue finalmente la expulsada con más del 60% de los votos de los espectadores.

A su llegada al plató mantuvo una acalorada discusión con Jorge Javier Vázquez que no entendió el perfil bajo que ha mantenido durante las últimas semanas. "Te perfilabas como una de las ganadoras y lo has echado todo por la borda. Desde el primer momento entendiste el programa y nos ofreciste unos momentos maravillosos. Has sido la reina de las redes. Pero no sé que ha pasado para que una señora con tu veteranía haya tirado por la borda una oportunidad tan grande", le recriminó jorge Javier. "Pasó algo que no me había pasado nunca. Perdí la ilusión. No me encontraba a mi misma. He vivido siete años en completa soledad y la convivencia me ha pesado. Perdí el alma", le contestó Aramís.

Antes de su expulsión, al comienzo de la noche, un mensajero llegó a las instalaciones de Telecinco con un paquete para ella. El remitente era el mismísimo Mario Conde, que le envió al plató un ejemplar de su libro firmado. "Para Aramís Fuster, con afecto. Mario Conde", rezaba la dedicatoria del ex banquero. "Señor le agradezco este detalle tan importante para mí y pedirle disculpas porque nunca fue mi intención de que su nombre saliera a la pantalla. Llevaré este regalo en mi algo. Sé que usted ha sufrido mucho, al igual que yo. Gracias", le contestó la destinataria del regalo cuando el presentador se lo entregó.

Garó, absuelto

Una de las sorpresas de la noche fue para Ángel Garó que recibió la visita de su hermana para comunicarle la noticia de su absolución en el juicio que le enfrentaba a su ex pareja Darío. Hace meses, fue acusado de violencia doméstica y esta semana el juzgado de Málaga le ha absuelto de un delito de lesiones a su ex pareja por el Juzgado de lo Penal número 5. La fiscalía solicitaba 20 meses de prisión por los hechos ocurridos en mayo del pasado año. "Sentí un dolor muy intenso pensando en este juicio", confesó el humorista a Jorge Javier Vázquez.