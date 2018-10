Una traición podría dinamitar definitivamente a la familia Matamoros

Ya lo advirtió Rafa Mora al comienzo de la tarde este lunes en Sálvame: "Tengo en mi poder una información que va a herir tanto a Kiko Matamoros como a su exmujer Makoke porque han traicionado a la hija que tienen común, Ana". La pequeña de los Matamoros acaba de instalarse en Milán, donde ha empezado con sus estudios de moda en la universidad, y según desveló el colaborador de Telecinco "han pasado información a un paparazzi sobre sus movimientos en Milán. Ha dicho con quién se mueve, a qué universidad va, con quién queda, dónde vive, ha dado datos que no se deberían decir. La persona que les ha traicionado es Javier Tudela".

Javier es el primer hijo de Makoke y hermano de Ana, por lo que en un principio nadie podía sospechar que él estuviese detrás de la traición. Ante la información, Kiko Matamoros se puso en contacto con Sálvame y aseguró que"más que sorprendido, está disgustado". El colaborador atendió la llamada de Kiko Hernández en Sálvame y aseguró que la información es cierta: "Me parece una torpeza manifiesta, primero porque no le hace ningún favor a su hermana y segundo porque parece que ha llegado a este negocio, lo sabe todo y no tiene ni puñetera idea de por donde le da el aire". "Entiendo que no hay mala intención por su parte, más que el hecho de hacerle un favor al fotógrafo, Jordi, y quedar bien con él", añadió Matamoros que no cree que haya dinero de por medio: "Me cuesta trabajo pensar que pueda ser tan torpe".

Por su parte, Javier Tudela lo negó todo a través de Lydia Lozano. Según la periodista, durante su conversación, el joven se mostró tranquilo y muy seguro de su versión. Además, ofreció al programa acudir gratis al plató para demostrar su verdad y desmentir la supuesta traición.