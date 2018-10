El supuesto bullyng que Miriam Saavedra estaría sufriendo por parte de sus compañeros en GH VIP ha supuesto una revolución en las redes sociales. Los tuiteros critican la falta de medidas disciplinarias por parte de la organización y la poca implicación del propio presentador, Jorge Javier Vázquez. Este martes, el comunicador ha decidido dar la cara por la audiencia pidiendo a los concursantes que cesen de inmediato esas actitudes.

"La dirección de GH VIP espera que todos los participantes participen y con ello que el público se divierta, se entretenga. No olvidéis que estamos en un programa de televisión y os está viendo muchísima gente", comenzó diciendo mientras algunos de los concursantes asentían con la cabeza y criticó con dureza la actitud que han tenido durante los últimos días en la prueba semanal: "La prueba de esta semana era una prueba para todos vosotros, para todos. Tenía que haber generosidad y entrega por ambas partes. Ahora deberíais, cada uno de vosotros, repito, cada uno de vosotros, preguntarse si habéis estado a la altura. Creo que es importante que os recuerde una palabra que a lo mejor habéis olvidado. Esa palabra es respeto".

Además, les recriminó el tono violento que toman algunas de las discusiones en la casa: "Las discusiones forman parte de cualquier convivencia, pero las faltas de respeto reiteradas no. Las bromas forman parte de la convivencia, pero las que atentan contra la integridad de una persona no nos hacen gracia ni a nosotros ni a nuestra audiencia que juzgará vuestro concurso. Todos tenéis la inteligencia suficiente, todos, para superar esta convivencia, si no, las puertas están abiertas. Cada uno de los que estáis sentados en el salón tenéis que preguntaros si queréis seguir concursando, si no, repito, las puertas están abiertas", avisó.

Pide precaución a los espectadores

Con respecto al acoso y derribo que estaría sufriendo Miriam Saavedra y que Telecinco habría omitido en sus galas, Jorge Javier se mostró muy crítico con las opiniones vertidas en las redes sociales: "Se están empleando términos muy duros para hablar de la situación que está viviendo Miriam. Me parece que estos términos ofenden sinceramente a las personas que sí lo están sufriendo".

Y pidió precaución a los seguidores del programa y "frialdad" a la hora de valorar estas cuestiones: "Entiendo que no fue nada bienvenida en la casa, entiendo que Mónica sea torpe y caiga mal, pero Miriam se está dando cuenta que está siendo salvada por el público. Ella sabe desquiciar a sus compañeros y ellos están cayendo en sus provocaciones. Estamos en un concurso de convivencia y cada uno está jugando sus armas", concluyó, recogiendo un tibio aplauso del público en plató que una noche más demostró su apoyo incondicional a la peruana.