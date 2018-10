Indignación con 'Ahora caigo' por eliminar a un concursante por una tilde

Los espectadores del programa Ahora caigo de Antena 3 vivieron con rabia la eliminación de Salvador, un concursante que el pasado miércoles tuvo que decir adiós no por confundirse de palabra, sino por la pronunciación errónea por culpa de una tilde. Ocurrió durante la prueba en la que los participantes deben ordenar las letras para crear una palabra cuya definición propone el presentador.

"Plataforma de madera que sirve para apilar y transportar mercancías", dijo Arturo Valls. Las letras desordenadas eran 'pela', por tanto, la respuesta era palé, pero Salvador dijo la palabra varias veces sin el acento en la 'e'. Nadie, ni siquiera el propio presentador, entendía por qué el programa no dio la respuesta por válida.

"Yo creo que lo ha dicho", dijo Valls mientras que Carmen, rival de Salvador, decía que podía ser por la tilde. "Por el acento, ah, vale", entendió el presentador. Los espectadores del concurso enseguida llenaron las redes sociales con mensajes de indignación y no entendían por qué le exigían poner acento en la palabra si la 'e' de la pantalla no aparecía con tilde. El propio Salvador dio las gracias a todos los que le apoyaron con sus mensajes y lamentó lo ocurrido. "Un millón de gracias a todos por el apoyo en Ahora caigo. Creo que ha sido bastante evidente lo que ha pasado y que no pueden jugar con la ilusión de un programa tan querido como este".

Un millón de gracias a todos por el apoyo en #ahoracaigo creo que ha sido bastante evidente lo que ha pasado y que no pueden jugar con la ilusión de un programa tan querido como este @ahoracaigo no sé que opinión tendrán al respecto @tinetr o @Gestmusic pero no hay lugar a la dud — Salvador Hazañas Gar (@Salvahazanas) October 10, 2018

Al concursante central de esta tarde de #AhoraCaigo (@Salvahazanas) le han tirado por hacer la prueba correctamente. El objetivo del juego era ordenar las letras y él lo hizo. En ningún momento importa (o nunca importó) la acentuación. Merece repesca, @ahoracaigo. pic.twitter.com/DV7aEaf50V — M (@casasola89) October 10, 2018