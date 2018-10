Noemí Galera, preocupada con 'OT': "Vamos a tomar medidas"

No se puede negar que la gala 3 de Operación Triunfo obtuvo buenos datos de audiencia: más de 2 millones de telespectadores y 17% de cuota de pantalla, mejorando incluso el share de la semana anterior, pero algo falla cuando el programa engancha pero no entretiene. No solo el público se ha dado cuenta, también Noemí Galera, directora de casting y de la academia, que no pudo disimular su decepción con los concursantes cuando le tocó salvar a uno de los propuestos para abandonar el programa.

"Lo que no podemos aceptar más es según qué cosas vemos en el escenario. Tenemos un problema grave de emoción y de transmitir lo que estamos cantando. Sois muy buenos cantantes todos, pero no podemos seguir en esta línea", dijo durante la conexión en directo con Roberto Leal. "A partir de mañana tomaremos medidas. Lo más importante de un cantante es transmitir, poner los pelos como escarpias. Para mí hoy no ha ocurrido con casi ninguno de vosotros... Y me da una pena tan grande que estoy desolada", dijo antes de salvar a Miki.

El programa supo corregir los errores de la semana pasada, donde el sonido fue un absoluto desastre y los temas elegidos resultaron aburridos. Los vídeos de la semana dentro de la academia nos muestran unos jóvenes alegres y divertidos con ganas de aprender pero, exceptuando contadísimos casos, a los aspirantes a estrellas de la música se les olvida que al subirse al escenario su objetivo es entretener y emocionar al público. Precisamente, las clases de interpretación con Itziar Castro, en sustitución de los Javis, son las que más se están poniendo en duda esta edición. Algunos espectadores cuestionan la capacidad de la actriz de enseñar a los concursantes a transmitir emociones, pero no se puede enseñar algo si no se tiene.

De los javis podeis decir misa, pero la emocion que conseguian sacar de todos y que luego transmitian en la gala no lo hace Itziar y eso es asi y a mi ella me cae muy bien que una cosa no quita la otra #OT18Gala3 — Fede💛💙Cepeda💛💙 (@angelitamarioca) October 10, 2018

No os engañéis, el problema de interpretación NO es por los Javis... el trabajo de Itziar es excelente. El problema viene por otro lado. Mejor dicho, por otros lados... #OT18Gala3 #OTChat — Marimimisterios ⚡️👁️🔮👁️⚡️ (@marimisterios) October 10, 2018

¿Soy la única que ha visto que la puyita de Noemí con lo de transmitir iba para Itziar? Porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo en los pases. Itziar trabaja algo y luego Noemi y Manu lo destrozan. Deberían estar todos a una. #OT18Gala3 — Varry ☆ (@VarryStyles) October 10, 2018