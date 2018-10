'GH VIP' ofrece ayuda psicológica a Omar tras su polémica expulsión

Omar Montes es el tercer expulsado de Gran Hermano VIP después de su polémica nominación disciplinaria de la semana pasada. Los votos se mantuvieron muy igualados a los de su compañero Asraf, pero la audiencia no perdonó que animara a su amigo a meterse en la cama de Miriam Saavedra cuando estaba ebria. En vez de expulsarle, el programa preguntó al público si quería que Omar estuviera nominado y ante la respuesta afirmativa, puso en manos de los votos su expulsión. El malestar era tal, que el Instituto de la Mujer llegó a pedir la salida del joven. "Debe existir una tolerancia cero ante cualquier actitud de este tipo", declaró su directora Silvia Buabent a El Periódico.

Tras la decisión del público, el exnovio de Chabelita no tardó en llegar a Mediaset, donde lo primero que hizo fue ver las imágenes de aquella fiesta. Jorge Javier Vázquez no le dejó hablar y su mensaje claro y directo dejó helado el plató. "Estamos en un momento en el que la sociedad está muy sensibilizada con este tipo de comportamientos. Tienes a tu disposición al equipo de psicólogos del programa. Es bueno que empieces a replantearte tu relación con las mujeres (...) Quizás no lo puedas advertir por motivos culturales, pero hemos visto que tu relación con las mujeres no puede calificarse como sana Debes cambiar un comportamiento que no creemos que sea el adecuado".

En un principio, el presentador prefirió que a Omar no se le diera la palabra "por su propio bien", pero la dirección decidió dejarle hablar. El joven explicó que solo se trataba de una broma y visiblemente enfadado dijo que no quería que Asraf se tumbara con Miriam de verdad. "Soy un chico muy bromista. No necesito ningún psicólogo, no tengo problemas con las mujeres ni con nadie", aseguró.

Jorge Javier volvió a recomendarle que aceptara la ayuda del equipo psicológico del programa. "Las oportunidades deben aprovecharse y yo en tu caso lo haría. Te lo recomiendo encarecidamente". Inmediatamente, el programa se fue a publicidad y después del parón, la actitud de Omar cambió por completo. Del enfado pasó al arrepentimiento y pidió perdón por aquel momento después de reflexionar. Eso sí, cuando Aramís Fuster contó su versión y dijo que Miriam iba "buscando guerra", la respuesta de Omar fue darle la razón.

La forma de gestionar un momento tan delicado no fue bien recibido por

despues se retraca y pide perdon por las palabras. no sabía que esa chica habia bebido, solo que estaba en actitud cariñosa. fue de una forma inconsciente, quiero perdón