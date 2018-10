Mariló Montero y su momento "tierra trágame" con la Reina Sofía

El programa de Bertín Osborne, Mi casa es la vuestra, reunió este viernes al equipo de Crónicas Marcianas, 13 años después de su final. En la casa del cantante estuvieron Xavier Sardá, Carlos Latre, Boris Izaguirre y Paz Padilla, con la presencia de otros dos invitados de excepción: Pocholo, que también colaboró durante unos meses con el programa y Mariló Montero.

Tras la cena, el grupo se reunió frente a una pantalla de televisión donde disfrutaron de algunos de los momentos más divertidos del programa. Aunque Mariló nunca colaboró con ellos, fue una de las protagonistas de la noche cuando rescataron un momento ocurrido en una recepción en el Palacio Real. La anécdota ocurrió un 12 de octubre, donde como es habitual, los reyes de España reciben a las autoridades y personalidades más relevantes de la sociedad. Mariló, aún casada con Carlos Herrera, hizo su aparición en el famoso besamanos.

En las imágenes de Crónicas Marcianas aparecía Boris Izaguirre comentando ese momento: "Detrás de su marido está Mariló con un vestido que, poco a poco, se va pareciendo peligrosamente similar al de la propia reina de España. ¡No puede ser, no puede ser! ¡Es el mismo!", respondía Boris. "Esto es lo más republicano que ha pasado en la historia de España. ¡Vestirse igual que la reina en el Palacio Real!", comentario que provocó las risas de todo el grupo de invitados. "¿Qué está pasando, Mariló? Tú sabes lo que es ser reina y, desde la altura de reina, ver que alguien lleva tu vestido y decir: '¡Coño, me han copiado el traje!", concluyó desatando las carcajadas de sus compañeros.

Mariló quiso explicar el divertido momento asegurando que al principio no creyó a las personas que le comunicaron la coincidencia: "Yo le dije que no podía ser, no le di credibilidad. ¡Cómo voy a tener yo una coincidencia de estilismo con su Majestad! Cuando acaba la recepción, nos vamos al ave y empieza mi móvil a sonar. Que si cuánto me ha costado el vestido, que dónde me lo he comprado... ¡Tierra trágame! Tanto que el Herrera me preguntó: '¿Pero cuánto te has gastado en el vestido?' En fin, que después en las revistas salió lo del vestido y yo solo dije que Su Majestad no había fusilado las arcas de la casa real"