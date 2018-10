Así ha vivido el "antitaurino" Frank Cuesta su primera corrida de toros en directo

A nivel mundial, la fiesta de los toros está considerada como una de las imágenes más representativas de nuestro país. Tras ocho siglos de historia, la tauromaquia atraviesa una encrucijada cada vez más complicada de resolver: por un lado, taurinos que viven el festejo como una religión y la considera "la fiesta nacional" y los antitaurinos que no lo entienden dentro de una sociedad evolucionada. Este domingo, y de la mano de DMAX, Frank Cuesta regresa con una nueva temporada de Wild Frank donde conocerá de primera mano y mostrará a los espectadores todo lo relacionado con el mundo del toro: desde su cría hasta su muerte en el ruedo.

Después de asistir como observador a una jornada de caza en Sudamérica y de ser testigo del trato que reciben los animales de un circo en italia, Frank Cuesta, férreo defensor de los animales, vuelve a adentrarse en un mundo "muy alejado de sus principios", tal y como aseguró a Chic en la presentación del programa realizada en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. "Llevaba pidiendo este programa casi tres años. Tres directores de Discovery me han dicho que no por considerarlo muy conflictivo, hasta que ha llegado Antonio y me ha dicho que sí. Me decían que sería nuestra perdición, pero al final lo hemos hecho".

A lo largo de cuatro capítulos de una hora de duración, Frank asistirá por primera vez a una corrida de toros, una experiencia que como confesó, le generó sentimientos encontrados: "El objetivo de este programa es protestar contra el abuso animal. Pero gracias a esta grabación he aprendido a respetar a la gente del mundo del toro y entender que para muchas personas se trata de su puesto de trabajo. Aún así voy a seguir siendo antitaurino porque estamos ante el único espectáculo en el mundo en el que se mata a un animal en directo. Los toros son tortura, pero también son cultura", declara.

Además, aseguró que tratará de seguir inculcando en los niños "que el abuso animal no es bueno": "En diez años o así terminará por desaparecer. El mundo está evolucionando. Tendrán que reestructurar esta industria porque hay mucha gente antitaurina que vive de esto. Pero para luchar contra algo no hay que prohibir, hay que buscar soluciones. Lo que no se puede decir es que los toreros son asesinos, los ganaderos son asesinos, el otro también es un asesino y todo es malo en los toros. Son lo que son y son parte de nuestra historia, nos guste o no. Pero esto se puede cambiar. Hay que tener un plan para acabar con esto porque las cosas no se arreglan asaltando una plaza de toros. La corrida de toros es una parte ínfima del mundo del toro. Detrás de él hay ganaderos, mataderos, veterinarios...", comentó.

El presentador de Wild Frank reconoció que en ocasiones ha compartido opiniones en vídeos para su canal de Youtube en los que afirmaba cosas sobre la tauromaquia que no eran ciertas: "Hice un vídeo en el que decía que al toro se le machabaca, se le linchaba, se le echaba aceite en los ojos... y no es verdad. Está muy cuidado. Más que cualquier otro animal en España, eso sí, antes de ser torturado y matado por el torero. Lo que luego se le hace sobra totalmente. Pero sufre más una vaca de camino al matadero que un toro en una corrida".

Asegura también la buena acogida que tuvo de los aficionados en la plaza de toros de Las Ventas antes de ver su primera corrida en directo: "Es muy duro entrar diciendo que eres antitaurino. Creía que alguno me iba a meter una hostia, pero ha sido todo lo contrario. Querían explicarme y que conociera cómo funciona este mundo. Obviamente algún gilipollas había, pero como en todos los sitios".