Paz Vega se derrumba en 'MasterChef' por una crisis de ansiedad

MasterChef no es un talent-show cualquiera, y la presión suele ser alta. En la edición del último domingo, a la actriz Paz Vega le pasó factura hasta el punto de que tuvo un ataque de ansiedad en plena labor culinaria.

De hecho, esta nueva edición de MasterChef Celebrity, lleva ya emitiéndose seis semanas y la competición empieza a apretar las tuercas de verdad. El reto era triple, con los chefs Pablo González y el panadero Jordi Moreras ayudando a los concursantes a demostrar su habilidad con el cuchillo.

La prueba era deshuesar un pato en menos de veinte minutos, y solo cuatro aspirantes pasarían a la siguiente fase. En la prueba de eliminación debían cocinar carnes poco usuales como, por ejemplo, serpiente. La de Paz Vega era un guanaco salvaje, y la presión fue tal que, tras presentar el resultado a los jueces, la actriz se derrumbó entre lágrimas.

Paz Vega sufre un ataque de ansiedad

"Me he roto después de cocinar. No podía respirar, me ha dado un agobio", dijo una avergonzada Paz Vega poco después. El plato, no obstante, recibió todo tipo de alabanzas de los jueces, que lo compararon al de un chef profesional. E instaron a la actriz a calmarse: "Debes separar la competición de la cocina, porque te puede afectar mucho y no cocinar".

No fue el único incidente durante la edición del domingo. A la también actriz María Castro se le quemó una mano, y apareció vendada ante las cámaras: "Se me escapó el pan en el horno y, al sujetarlo, me quemé la mano con la bandeja".

Si la semana pasada Antonia Dell'Atte y Jaime Nava dijeron adiós al concurso, esta semana le tocó al torero Óscar Higuares.