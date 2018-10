Suso ridiculiza a Aurah a sus espaldas: "Es medio calva"

Suso y Aurah son la pareja protagonista de Gran Hermano VIP 6 y se han vuelto inseparables, de ahí que los comentarios despectivos del ex de Sofía Suescun sobre su nueva novia hayan generado polémica. El joven le declaró su amor a Aurah durante la fiesta mexicana del pasado viernes, incluso le dijo que harían un viaje romántico a las paradisíacas playas del país centroamericano.

Poco después se pelearon por primera vez por culpa de un champú, así que Suso aprovechó su malestar para poner verde a Aurah delante de Asraf. "Aurah es medio calva, se quita las extensiones y nos cagamos. Es la que menos pelo tiene, aunque no lo parezca. Solo tiene cuatro pelos de loca", dijo mientras hablaba con su compañero. Pero ahí no quedó la cosa, también aprovechó para meterse con el físico de su novia. "La pierna de una mujer ha de terminar en tobillo y Aurah no tiene tobillos ¡Fíjate!".

A pesar de su pelea, Aurah le pidió al catalán que le esperara para irse a dormir juntos sin saber lo que acababa de pasar dentro del dormitorio. Suso convenció a Aurah de que era ella quien le tenía que pedir perdón. "No me has hablado bien. Háblame con respeto. Hay que tener entre nosotros sensibilidad y educación. Yo nunca te hablaría mal", le dijo él, haciendo recapacitar a Aurah, que le terminó dando la razón. ¿Le pondrá el programa a Aurah las imágenes de su novio hablando mal de ella?