Techi, humillada por partida doble en el Debate de 'GH VIP'

Techi no está pasando por un buen momento en Gran Hermano VIP. Desde que Omar abandonó la casa el pasado jueves ya no tiene con quien pasar las horas y cada vez se acuerda más de su exnovio Alejandro, que le dio la patada después de su infidelidad con Omar y el previo acercamiento a Tony Spina. Alejandro ya rompió con Techi hace varias semanas vía telefónica, pero ante la insistencia de su exnovia y del programa, accedió a hablar con ella otra vez para tener de una vez por todas esa "conversación pendiente" que Techi tanto necesitaba tener.

En un primer momento, el programa llamó a Alejandro sin éxito, ya que el contestador saltó varias veces. Techi se quedó destrozada pero, tras varios intentos, al fin pudo hablar con su exnovio, aunque la conversación no le gustó nada. "Quería hablar contigo porque he visto que querías pedirme perdón. Yo no tengo nada en contra tuya. No te guardo rencor y acepto tu perdón, pero a nivel de relación yo no puedo volver con una persona que me haya hecho eso", le dijo Alejandro. Aunque Techi reconoció toda la culpa, su exnovio fue tajante con ella."Tú has hecho tu vida dentro de la casa y yo la he hecho fuera".

Techi a Alejandro: "Me da mucha pena la situación. Si te nombro es por todo lo bien que te has portado conmigo" #GHVIPDBT5 pic.twitter.com/aTzrWMkDky — Gran Hermano (@ghoficial) October 14, 2018

Por si fuera poco, ahora parece que Techi también se ha quedado sin Omar, que durante el Debate de GH VIP renegó de ella en directo y confesó que de lo que más se arrepiente es de haberse acostado con Techi. El cantante aseguró que lo hizo por despecho después de haber visto a Chabelita meterse debajo del edredón con Asraf. "Me sabe mal toda esta situación y que hayamos terminado así. A veces me muevo por el enfado, pero no quiero que te sientas atacada. Te quiero mucho y ahora mismo si pudiera te daba hasta un beso", le dijo Omar a su ex. "Yo también siento haber acabado así. Me he sentido utilizada y la vida es así", replicó Isa Pantoja.