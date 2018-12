Decepción con el Koala tras su inesperado ataque a Miriam

Todo pensábamos que a pesar de estar en juego el maletín que da la victoria en Gran Hermano VIP, la amistad entre el Koala y Miriam Saavedra permanecería intacta hasta el final. Sin embargo, parece que el cantante no está dispuesto a regalar el premio y este miércoles aprovechó que el programa propuso un juego que consistía en hacerse preguntas unos a otros para atacar a su supuesta amiga.

"Señorita Miriam, soy un periodista que viene de Madrid para entrevistarla. ¿Cree usted que como ganadora, el público, la audiencia va a tener en cuenta de que usted en un reality diga: ‘Fulanito se acostó en un coche con menganita hace 20 años'? ¿Eso a usted le beneficia como para ser ganadora? No te pregunta tu Koalita, te pregunta un periodista de Madrid", le dijo haciendo referencia a las las palabras de Miriam en las que aseguró que Carlos Lozano había tenido un romance con Makoke. "¡Joder con tu amigo!", comentó Suso.

"Sí, lo que pasa es que claro, ese fue un traspié que yo tuve aquí en la casa y lo solucioné y lo dejé allí. Creo que no me ha afectado para nada porque ese día yo salí nominada pero luego la audiencia me salvó", contestó Miriam sorprendida ante la pregunta.

Las redes sociales no tardaron en mostrar su decepción con el cantante, que parece estar dispuesto a luchar hasta el final para ser el vencedor de la edición. Tras su pregunta, el Koala dedicó una frase a su compañera: "Hay veces que el sol no se puede tapar con el dedo".