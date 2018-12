El demoledor testimonio de Carlos Baute sobre Venezuela que dejó helado al plató de El Hormiguero

El Hormiguero recibió este jueves la visita de los cantantes Carlos Baute y Marta Sánchez que celebran los diez años de "Colgando en tus manos" con una nueva colaboración con la que pretenden repetir el éxito. Una canción con polémica pues ambos se acusaron de no haber recibido dinero con su comercialización. Ahora presentan "Te sigo pensando", canción que está recibiendo una gran aceptación en las plataformas digitales y que será parte del nuevo trabajo del venezolano.

Carlos Baute habló con crudeza sobre la terrible situación que atraviesa Venezuela. "Mi gran amigo Bertín (Osborne) ya lo dijo aquí, pero lo que allí se está viviendo es una tragedia humanitaria. Incluso decir eso se queda corto".

El cantante explicó que "el éxodo que se está viviendo allí es tremendo. La gente se está yendo caminando hasta Perú. Se están escapando, pasando hambre, muriendo... Llevamos más de 14.000 muertos en muy poco tiempo solo por falta de medicamentos". Él mismo está colaborando en llevar medicinas a su país y confesó que lo tienen que hacer como si fueran "auténticos narcotraficantes". Baute pidió ayuda para seguir enviando medicinas al tiempo que agradecía a los españoles su solidaridad con los venezolanos.

Además, aprovechó las cámaras para dirigirse directamente a Nicolás Maduro a quien se refirió como "el innombrable". "Me dan ganas de decirle de todo al innombrabe. Ni siquiera ha abierto el canal para poder ayudar a la gente. Lo que necesita Venezuela es una intervención internacional. Ese es el deseo de todos los venezolanos, porque está muy difícil la situación allí", palabras que provocaron una fuerte ovación del público presente en el plató.

Durante la entrevista, Pablo Motos habló con Marta Sánchez sobre lo perfeccionista que es. La cantante reconoció que es "tiquismiquis" y "pesada" a la hora de trabajar. Carlos Baute por su parte, desveló que su compañera le organiza incluso el vestuario con el que van a actuar. Antes de acudir al programa, el artista mandó un mensaje para que le diese el visto bueno con su look y le hizo ponerse una americana: "Porque hay que ir bien para presentar una canción", desveló Baute.

El cantante reconoció que "Colgando en tus manos" fue una canción que les cambió la vida: "Para mí ha sido un ticket de avión para muchos países, ciudades y pueblos donde no me conocían", comentó. Motos quiso saber el motivo para volver a colaborar después de tantos años. Los invitados confesaron que hace años hubo un primer contacto pero "no cuajó". Finalmente, fue el mánager de Marta quien encontró la canción perfecta para ambos. Con ello quisieron desmentir que existiese una mala relación entre ellos.