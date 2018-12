El ataque más despreciable de Ángel Garó a Verdeliss y sus hijos

Lo que prometía ser una gala memorable con los ajustes de cuentas de los finalistas de Gran Hermano VIP y sus peores enemigos se estropeó, de nuevo, por los duros ataques de Ángel Garó a Verdeliss en el plató. Desde su expulsión, el humorista se ha encargado de atacar a la youtuber, embarazada de seis meses, con comentarios de lo más crueles, y aunque debería limitarse a comentar lo que sucede en la casa de Guadalix, Garó ha llevado los insultos al terreno personal.

Ángel Garó pasó todos los límites en la gala del jueves cuando. Sin venir a cuento, interrumpió un debate entre Vederliss y Mónica Hoyos para atacar a su "enemiga". "Shhh, que está embarazada y se puede molestar el niño". La navarra suele mantener el tipo y aguantar los desprecios del cómico hacia ella, su familia y su profesión, pero no pudo más y saltó: "¡Deja de sacar a mis hijos!, ¿vale? Te lo voy a pedir. He entrado yo como concursante, no mis hijos". El plató entero comenzó a abuchearle y al ver que hasta Mónica la apoyaba, siguió con sus ataques, aunque Jorge Javier le pidió cautela.

"¿Pero no me dijiste a mí que por tu afición a tener hijos te habías quedado embarazada? ¿Que por tu amor habías "hecho" el embarazado para entrar en el concurso?", dijo despertando todavía más abucheos y silbidos entre el público. El propio presentador tuvo que parar el bochorno citando a Álvaro, productor de Zeppelin, quien aseguró que esa historia no es cierta. Verdeliss ni siquiera estaba embarazada cuando le ofrecieron participar en el concurso.

Garó: está embaraza y se puede molestar el niño Verdeliss: deja de sacar a mis hijos,he concursado yo,no ellos Garó a caso no te da asco la persona en la que te has convertido???? #SomosLaAudiencia13 #SomosLaAudiencia13D pic.twitter.com/8KFsgSj89U — 🌹A N D R E E A 🌻 (@andreeaghincea) December 13, 2018

Al verse acorralado, Garó abandonó el plató cuando solo había pasado una hora y media de programa y sin darle a Verdeliss la opción de defenderse. Después de semanas de ataques, la youtuber no pudo más y se rompió en directo. "Estoy entre el desconcierto y la tristeza. Lo dije en la casa y creo que Ángel es extremadamente inteligente para herir a las personas y conmigo tiene un nivel de ensañamiento que no llego a comprender", dijo casi al borde del llanto. "Cuando estás juzgando mi papel de madre creo que estás yendo a lo que más me puede doler, es como pegarme una gran puñalada. ¿Qué te voy a contar de mis hijos si es lo que más quiero en este mundo? En este programa he entrado yo, no mis hijos. Si quisiera ser mala podría sacar aspectos de su pasado muy deplorables. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer jamás".

El enfrentamiento entre ambos se convirtió inmediatamente en lo más comentado y criticado de la gala en las redes sociales, donde era casi imposible encontrar ni un solo comentario de apoyo hacia el humorista. Ni siquiera de los compañeros de Telecinco.

Ángel Garó cada vez me recuerda menos al gran humorista q es/fue, y más al q gritaba desnudo desde el balcón. #GHVIPGala14 — Joaquín Prat (@PratSandberg) December 13, 2018

El histriónico de Ángel Garó, que se cree un bien cultural de España pero llevaba años cogiendo polvo en un baúl, deja plantado a un plató y a la audiencia por segunda vez. No entiendo por qué @ghoficial le consiente tanto a gente que aporta tan poco a este show #GHVIPGala14 — Nacho Montes (@NachoMontesTV) December 13, 2018

Qué vergüenza los comentarios del señor Ángel Garó sobre Verdeliss. Solo puedo quitarme el sombrero ante la actitud de ella, vaya paciencia. #GHVIPGala14 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) December 13, 2018

Angel Garó no debería irse de plató.

Debería ser expulsado de éste por el presentador.#GHVIPGala14 #SomosLaAudiencia13D — - Sr. GASTAKO de Saavedra ♥ | El 01 te da alas (@Gastako) December 13, 2018