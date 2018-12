La súbita muerte de Chiquetete sigue generando reacciones. El mismo día del entierro, su ex Raquel Bollo se manifestó al respecto en Sálvame, y en sus amargas declaraciones se refleja la difícil relación con el cantante, con quien estuvo casada casi una década, entre 1994 y 2003.

Bollo, que ha visto coincidir el fallecimiento con su regreso televisivo tras unos meses alejada de las cámaras, aseguró que "nunca le ha deseado el mal a nadie, y mucho menos la muerte, pero no puedo tener sentimientos".

"No quiero parecer fría, pero mentiría si dijera otra cosa... El único dolor que puedo tener es el que sientan mis hijos", dijo Raquel, que por la delicada condición coronaria del cantante, era algo que "sabía que iba a pasar".

Su hijo Manuel Cortés, fruto de su relación con Chiquetete, sí apareció en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, pero no Raquel Bollo, que acudió puntual a su cita en Sálvame para contarlo ante las cámaras. "Respeto el dolor de los familiares, el sentimiento de mis hijos, aunque a veces sea confuso, pero también lo entiendo", dijo.

Lo siente, eso sí, por sus hijos, pero ella reconoce no tener "ningún sentimiento". Agradeció, eso sí, a los tres hijos mayores de Chiquetete por recibir bien a su hijo Manuel, "y darle el lugar que él no sabía si iba a tener". También tuvo palabras buenas para Kiko Rivera, por "no haberlo dejado solo ni un solo momento".