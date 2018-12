Mónica Hoyos escenifica su propio suicidio televisivo en 'Sálvame'

Mónica Hoyos parece estar desubicada desde que salió expulsada de la casa de Gran Hermano VIP quedándose a las puertas de la final. Aunque no cabe duda de que ha sido la antagonista perfecta para el reality, está desaprovechando la oportunidad de seguir con cierto recorrido televisivo. Y ella misma se lo está buscando.

Poco después de abandonar la casa de Guadalix y debido a la presión mediática, su amigo Rafa Mora anunció que Mónica se apartaría durante un tiempo de la televisión para descansar y recibir ayuda psicológica. Poco le duró, porque esa misma semana fue la entrevistada protagonista en Sábado Deluxe. Esto sin contar su participación en las galas y debates del programa en los que queda claro que se gusta ante las cámaras. Donde no la hemos visto es en la portada de ninguna revista del kiosko rosa, a diferencia de sus amiguísimas dentro de GH Makoke y Aurah. No se sabe si porque no interesa o porque ella lo ha rechazado.

Con ciertos aires de grandeza y café en mano como si estuviera completamente despreocupada, Mónica charló a las afueras del plató de Ana Rosa con el reportero de Sálvame Omar Suárez sobre lo harta que está del programa de Telecinco, el único que le ha dado cierta bola. "Defiendo mi concurso. Entiendo perfectamente que a la gente le guste más una persona u otra o que ya tenga esta chica [Miriam] firmado con vosotros un contrato y que haya que defenderla", aseguró.

"He hecho todo lo que he podido. También podría haber hecho cosas peores y me he contenido y he sido una campeona... Me lo dice mucha gente. Aquí en Telecinco no, pero fuera en mi casa, sí. Que no me quieran ni me apoyen ya me da igual (...) La casa me ha venido muy bien. Hablo con mi, mi, mi (titubea) con mi taza... Sigo con la vida en directo en mi casa". Cuando Suárez le preguntó por qué no acudía a Sálvame diario, Mónica confesó que no tiene ganas de discutir. "Estoy harta de tener que defender no sé qué. Yo en mi vida diaria estoy todo el día sonriente y con buen rollo. Me cansé de defenderme, yo no he hecho nada malo. Me aburrí".