Falete revive el doloroso episodio que vivió en su infancia

Durante la última entrega de Ven a cenar conmigo: gourmet edition, Falete intentó conquistar el paladar de Colate Vallejo Nájera, Gloria Camila y Barbara Rey con un exquisito menú compuesto por crema de marisco con carabineros, pollo al limón y, de postre, cóctel de frutas con anís y canela, que lo colocó el primero en las votaciones.

La cena transcurrió con normalidad hasta que Bárbara Rey se interesó por los comienzos en la música del cantante: "Al estar mi padre en Cantores de Híspalis, yo participé con seis años en un disco de villancicos y me entusiasmé. Ahí me enamoré de la música", confesó. Aseguró además que su adolescencia fue terrible: "Con 12 años, le dije a mi madre 'mamá, yo soy maricón y a mí me gustan los hombres'. Nada de homosexual, maricón, y mi madre me dijo '¿cómo?' Se quedó como loca. Si a mis 12 años a mi pobre madre no me la cargué, ya el disgusto que le dé, no me la cargo, porque mis 12 años fueron los más rebeldes del mundo".

Tras servir la sopa, Falete se sinceró con sus invitados y les explicó el motivo por el que no puede coger demasiado peso. Un secreto que ya había contado a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya: "Tengo una parálisis en el brazo derecho. Mi madre tenía 15 años cuando se quedó embarazada de mí. Yo pesé casi 6 kilos cuando nací, el parto fue súper complicado, de muchísimo riesgo, y al tirarme, me sacaron la clavícula y me lesionaron. Lo importante de esto es que yo sé que le sirvo a mucha gente para que no tenga complejos ni limitaciones, por eso me he traído la sopera y os he pedido que me acerquéis el plato".