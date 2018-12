Amaia, la ganadora de la última edición de Operacion Triunfo, fue la encargada este miércoles de pasar el testigo al nuevo vencedor. Eran cinco los candidatos –Alba Reche, Famous, Julia, Natalia y Sabela– y solo uno podría convertirse en el ganador de la edición. Los finalistas defendieron en solitario una canción escogida por ellos mismos. Con el tema "The Edge Of Glory" de Lady Gaga, los cinco finalistas abrieron la gala. Alba cantó "Creep" de Radiohead (v.Scott Bradlee’s PJ); Famous, "And I Am Telling You I’m Not Going" de Jennifer Hudson; Julia, "Déjame ser" de Manuel Carrasco; Natalia, "Never Enough" de Loren Allred, y Sabela, "Tris Tras" de Marful.

Tras las cinco actuaciones, se cerraron las líneas telefónicas. Los dos concursantes que recibieron menos apoyo por parte del público fueron Julia que se convirtió en la quinta finalista y Sabela la cuarta. Tras esto se volvieron a abrir las líneas telefónicas y los tres concursantes más votados por los espectadores se subieron de nuevo al escenario para interpretar el tema que cantaron en la ‘Gala 0’ el pasado 19 de septiembre. Después de las tres actuaciones se cerrará el periodo de votación y Roberto Leal dio el nombre el ganador: Famous. El segundo puesto fue para Alba Reche y el tercero para Natalia.

Lo más esperado de la noche fue el regreso de la ganadora de la edición anterior, Amaia, que este lunes publicó "Un nuevo lugar", el preludio de lo que será su nuevo álbum. Además, la final contó con las actuaciones de Rozalén y David Otero que interpretaron a dueto la canción "Baile". Al piano, Pablo Alborán interpretó su nuevo single "Refugio".

Una gala no exenta de polémica

Si por algo destacó la noche de la final fue por la decisión de la organización de cambiar la letra de una de las canciones que se interpretaron. Algo que no permitieron en ocasiones anteriores. Famous quiso cambiar la letra de su canción "And I Am Telling You I’m Not Going" y en lugar de decir la palabra "man", se cambió por "girl". Un detalle que no pasó desapercibido en las redes sociales, que enseguida comenzaron a criticar la postura que tuvo el programa en anteriores galas.

Como cuando Alba y Natalia quisieron cambiar la palabra "guy" y decir en su lugar "girl" en la canción "Toxic". Una variación que las concursantes propusieron para "visibilizar una relación entre mujeres" y que les fue negada. O la polémica que surgió cuando María y Miki no se sentían a gusto diciendo la palabra "mariconez" en la canción "Quédate en Madrid" de Mecano y que ellos quisieron cambiar por "estupidez". Tampoco lo consiguieron.