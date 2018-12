Sandro Rey predijo que ganaría 'OT' "una mujer rubia, de ojos claros y piel clarita"

Famous se convirtió el miércoles en el flamante ganador de Operación Triunfo 2018 en una final muy reñida. El joven sevillano venció a Alba Reche con tan solo un punto de diferencia en los porcentajes, pero él no era precisamente el vencedor que predijo Sandro Rey. A principios de marzo, poco después de que el programa anunciara una nueva edición para otoño, el vidente ofreció una entrevista al programa Vamos tarde de Europa FM presentado por Frank Blanco donde le preguntaron quién sería el ganador.

Todavía no había arrancado el casting, por lo que no se conocía a ninguno de los futuros concursantes, pero Rey hizo su predicción y lo tenía muy claro: "Ganará una mujer rubia, de ojos claros y de piel clarita". Claro, nada que ver con Famous, un hombre negro de ojos oscuros. Las bromas y el cachondeo en Twitter no tardaron en llegar.

Soy obviamente mejor futurólogo que Sandro Rey. pic.twitter.com/5B1oQmNkVP — Noel Ceballos (@noelceballos_) December 20, 2018

Sandro Rey lo ha clavao. LO HA CLAVAO. #OT18GalaFinal pic.twitter.com/VWkBi9rRUL — Team Alfred (@chica_team) December 20, 2018

Sandro Rey ha dado en el clavo pic.twitter.com/VCqyk1pxYv — Jacosaurio (@jvcxbvcxs) December 20, 2018