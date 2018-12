Chabelita Pantoja, a pesar de haber anunciado que se retiraba de la televisión, acudirá el próximo sábado 22 de diciembre a Sálvame DeLuxe. El objetivo es claro: seguir haciendo caja con una entrevista con Maria Patiño y, a continuación, con los miembros del equipo que ese día estén en el plató.

Ese podría ser el motivo por lo que la hija de Isabel Pantoja no asistiera a la función de Navidad de su hijo Alberto. Cuando le preguntaron en la final de GH por dicha ausencia, Isa respondió que no pudo ir porque tuvo una reunión importante con su abogada, y que no entendía el enfado del padre del pequeño, Alberto Isla, porque años anteriores él no había ido.

La relación entre ambos no es nada buena, y así lo han demostrado. Todo apunta que a pesar de esa supuesta despedida de la hija de la tonadillera de los medios, de momento no se va a producir, e Isa Pantoja va a seguir viviendo de los programas de televisión y de las exclusivas.

Por su parte, su hermano Kiko y su cuñada Irene Rosales serán una de las parejas que compitan en el próximo reallity, y acudieron a visitar la casa de Guadalix donde tendrán que permanecer el tiempo que dure su estancia.

Tampoco hay que olvidar que mamá Pantoja está en plena negociación con Telecinco para ser jurado de la nueva edición del programa Factor X, junto a Alejandro Sanz, todavía no se ha hecho púbico , si han llegado a un acuerdo y habrán firmado . De esa manera, los Pantoja entrarán a formar parte de la gran familia de Telecinco, y las querellas pendientes se quedaran el olvido.