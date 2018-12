Horas antes de la final, un orgulloso Suso Álvarez amenazó con boicotear la emisión de Gran Hermano VIP yéndose a su casa sin pasar por el juicio del público. Asustado ante la previsible y aplastante victoria de Miriam Saavedra, el extronista solo entiende el éxito si gana el concurso, y así lo manifestó sin tapujos.

Unas declaraciones que alimentan la imagen de un Suso pagado de sí mismo, promocionado y protegido por la propia organización, que su papel en la casa de Guadalix no ha logrado cambiar. Con una salvedad: su emocionada (y auténtica) reacción al divisar entre el público a su hermana, recientemente recuperada de un gravísimo percance de salud. Un reencuentro que, precisamente por improvisado y auténtico, las cámaras decidieron respetar.

Y @_SusoGH16_ que es un tipo que me cae muy bien, buen compañero en los platós y al que tengo cariño hace tiempo, no ha podido hacer un concurso más mojón 💩 No he entendido nada de su paso por este @ghoficial #GHVipFinal

Así están las cosas 🙋🏻‍♂️