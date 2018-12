Kiko Hernández está atravesando un duro momento después de que el pasado viernes sufriera un importante robo en una de sus propiedades. Un extraño hurto que ha conseguido alterar mucho al colaborar de Sálvame, que ha mandado un contundente mensaje a los ladrones.

Unos delincuentes que no se llevaron ningún objeto de valor, ni dinero, ni ordenadores, solamente cosas de valor sentimental y grabaciones personales, tanto en audios como vídeos y fotografías. Los ladrones entraron a la casa destrozando la fachada y a través de una ventana.

Pero ni Kiko ni sus hijas se encontraban en la casa. Todavía no han sido capaces de ir al domicilio, asegurando que puede afectarles ver su intimidad al descubierto. Por eso mismo Kiko ha enviado un claro mensaje a los medios de comunicación: "El lunes pasado entraron a robar en una de mis casas. Me desvalijaron y se llevaron cámaras de vídeo y cintas mías con grabaciones de audio y vídeo, fotografías, absolutamente de todo. Lo digo porque si algo llega a los medios de comunicación, que sepan que esos documentos son fruto de un robo", defiende el colaborador.

Además Kiko también ha querido enviar un claro mensaje a los ladrones: "No me dais miedo, asquerosos", aunque reconoce que le da pena los objetos de valor sentimental que ha perdido. "Gastároslo en medicina y se acabó. A mí no me vais a amargar las navidades", ha continuado el periodista.

Pero Kiko va más allá y asegura que sabe "quién ha sido", porque "solo se han llevado objetos personales". Además, Hernández confirma: "Solo se ha abierto el cajón de la cocina donde guardaba el dinero", desvelando así que podría ser alguien de su entorno. "Sí sospecho de alguien, pero no voy a decir el nombre porque no tengo pruebas... Pero tengo a alguien en mente... Yo estoy triste y apenado, pero tú los tienes que tener aquí... Los polvorones no te pasan estas Navidades. Me iba a morir de pena, pero me ha servido para darme una fuerza que no veas... No voy a parar, 2019 o 2020, me da igual pero te voy a coger y lo sabes", ha comunicado al sospechoso que ronda en su cabeza.

Entre las rarezas del robo destaca que "la casa estaba llena de tarjetones de Sálvame" y que debían ser por lo menos cuatro personas. Además Kiko asegura que "hay restos personales de los ladrones en casa", y que los agentes le han asegurado que nunca han visto "algo tan raro".

No solo se han llevado cosas personales de Kiko, sino que decidieron abrir cajas de una mudanza: "Abrieron una caja en la que ponía 'vacaciones 2017' y no otra caja que hay al lado que pone colección de monedas de plata", desvela Kiko como ejemplo.

Entre los objetos sustraído han desaparecido fotografías, una cámara de vídeo y de foto, material con audios y un cuadro con en el que aparecen él y Lydia Lozano. Además del dinero en efectivo que había en la casa, asegurando Kiko que en esa casa siempre hay dinero a pesar de que ya no vive ahí, pero sí una persona que la cuida y que estaría a su cargo.