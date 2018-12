Lourdes Montes pierde su trabajo en TVE por los recortes

Hace apenas tres meses, Lourdes Montes hizo su debut televisivo en el programa Corazón TVE de La 1. Su fichaje fue anunciado a bombo y platillo junto al de Julián Contreras Jr. y Rosanna Zanetti en un intento de Rosa María Mateo por recuperar la audiencia del veterano programa de crónica rosa. Sin embargo, la administradora del ente público confirmó el pasado miércoles en el Senado que la mujer de Fran Rivera dejará de ser colaboradora de la cadena a finales de este mes.

El motivo no es otro que los recortes de presupuesto que planea RTVE y que incluyen el despido de Lourdes Montes, tal y como ha confirmado la revista Semana. Sin duda es una varapalo para la colaboradora, que afrontó este proyecto con mucha ilusión: "Es maravilloso. Cuando me llamaron, no me vi, porque no quería hacer nada en televisión. Soy muy respetuosa con este tema y la sección que me ofrecieron me gusta mucho. Me lancé", explicó entonces en septiembre a Chic.

Montes, embarazada de ocho meses, tiene otros temas a los que dedicarse después de su breve paso por televisión. Es diseñadora de moda flamenca y ahora reconoce que la llegada del pequeño Francisco ocupará la mayor parte de su tiempo, además de seguir con los cuidados de su hija Carmen. De momento no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. La única pista de su despido es un selfi que publicó hace tres días en Instagram acompañado de la frase "en casa se esta mejor que en ningún sitio...". ¿Mensaje para TVE?