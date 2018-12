Frank Cuesta publicó hace unos días en su canal de Youtube un vídeo en el que unos traficantes de animales casi terminan con su vida. Tras la publicación, el famoso youtuber Dalas Review, que hace unos días fue absuelto por un delito de ciberacoso y abuso sexual a una menor, acusó al animalista de "montajista" porque según él, todo era falso y un invento de Frank para ser noticia y que se hable de él.

Tras el altercado, Frank se defendió en las redes sociales sobre las críticas que se vertieron sobre él, asegurando que su vídeo es completamente real. Dalas volvió a publicar un segundo vídeo en el que retó a un cara a cara al animalista: "Dices que soy un mentiroso, dices que soy un difamador, te voy a dar la oportunidad de demostrarlo hoy mismo si quieres delante de toda mi audiencia en directo. Ven conmigo en directo, cállame la boca y enséñame las pruebas de ese vídeo de 23 minutos que dices tener. Ahora sólo veo a un hombre que no para de decir mentiras, una tras otra".

Frank no tardó en responderle: "Gracias por la invitación, pero no me quiero mezclar contigo más, porque tengo una hija y me da miedo que intentes quedar con ella a solas cuando tenga 13 años".