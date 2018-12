'Masterchef' regresa desvelando su mayor incógnita

Más de 6.000 niños se han presentado al casting de la sexta edición de Masterchef Junior que regresa un año más durante la época navideña a TVE. Solo 25 han sido los elegidos para demostrar que merecen uno de los 16 delantales que les entregarán Pepe Herrero, Samantha Vallero-Nájera y Jordi Cruz.

"Los niños ya se han criado con Masterchef, conocen a todos los cocineros españoles y del mundo. Saben lo que son todos los objetos que componen una cocina y alimentos y cosas rarísimas que no sabíamos ni que existían. Como dice Pepe, hemos creado monstruos", aseguró Patricia Fernández, directora del programa, en la presentación de la nueva entrega a la que asistió Chic. "Esto es lo más importante de este programa, que los niños utilicen un lenguaje culinario de una forma natural. Esto es lo más bonito que puede tener, que los niños se puedan poner un delantal y que se pongan a cocinar en su casa con su padre y con su madre", comentó Pepe.

MasterChef Junior 6 tendrá pruebas increíbles, diversión, esfuerzo, compañerismo, emoción y mucha cocina. El jurado les seguirá transmitiendo valiosas lecciones sobre cómo cuidar los recursos y la biosfera, consumir responsablemente los alimentos de temporada, tener una alimentación sana y equilibrada sin olvidarse de la importancia de hacer deporte. dPor delante, muchas pruebas para demostrar que tienen el talento para ser el ganador y llevarse el trofeo, un curso de cocina de cuatro días impartido por Basque Culinary Center y un premio de 12.000€ para seguir estudiando.

"Samantha, Jordi, Eva y yo somos las caras visibles de todo esto. Pero detrás hay 200 personas que son los que saben hacer televisión. Nosotros llevamos a la práctica lo que ellos nos dicen. Algo tendremos de culpa nosotros también, pero no seríamos nada sin el equipazo que hay detrás", comentó Pepe sobre las claves del éxito del programa.Una de las mayores incógnitas del estreno de la nueva temporada era saber si finalmente TVE sustituiría a Eva Gozález en las próximas ediciones del formato. Y es que la presentadora abandonaba Masterchef tras más de 150 programas y 15 temporadas para fichar por La Voz en su traslado a Antena 3. "Nos va a tocar hacer de presentadores. Aunque ya lo somos sin quererlo. Eva realizaba una labor muy bonita. Era la cara amable del programa", comentó Samantha. "Ahora nosotros haremos un poco de todo. Ya lo resolvimos cuando Eva se quedó embarazada y apenas se notó en el transcurso del programa. Además, este formato no cuenta con presentador en otros países", dijo Pepe, aclarando que TVE no tiene intención de cubrir el puesto de la presentadora. Aunque de momento podremos ver a Eva en estas nuevas entregas, no ha participado en la promoción de la misma pues ya se encuentra inmersa en las grabaciones del programa musical de Antena 3.

Un variado casting

Entre los candidatos hay una patinadora que ha ganado varias medallas, un futbolista que con 10 años juega en un equipo de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, una actriz con un amplio currículo de anuncios y que prepara su salto al teatro musical, un científico de 9 años que construye sus propios robots y una malagueña que lee ‘Harry Potter’ en alemán.

El escaparate les abrirá una puerta a nuevos mundos como Laponia, Nueva York, Roma, el desierto o un viaje por las gastronomías de América, Asia y Europa. Los jueces y Eva González sorprenderán a los más pequeños convirtiéndose en los Reyes Magos, Papá Noel, el hada de los dientes o la estatua de la Libertad.

Paula, Lukas, Mara y Juan Antonio (ganadora de MasterChef Junior 4, finalista de MasterChef Junior 3 y aspirantes de MasterChef Junior 5) se pondrán en la piel de la presentadora y los jueces por un día. Incluso, Eva González podrá hincarle el diente a algún plato en esta edición, la última en la que el talent culinario contará con la presentadora sevillana.

Fuera de las cocinas, se divertirán en Disneyland París; descubrirán cómo se construye un coche en Motor & Sport Institute; pasearán por Palencia para contemplar sus joyas arquitectónicas; invadirán la cocina de Diverxo (tres estrellas Michelin) y cocinarán en las dunas de Maspalomas.