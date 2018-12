Chabelita descubre su verdadero carácter con Dulce: "Me estás jodiendo"

Chabelita y Dulce Delapiedra se han visto las caras este Sábado Deluxe. Y sí, han leído bien: pese a la buena relación de ambas, la noche acabó francamente mal, añadiendo una nueva guerra personal más a la fauna de Cantora.

En el fondo, lo que se atisba en el horizonte es una cruenta guerra de Chabelita con su ex Alberto Isla por la custodia de su hijo. Una de las pocas que le quedaban por librar a la hija de Isabel Pantoja, que en muy pocos años ha tenido sus más y sus menos con todo su entorno.

A Chabelita se le torció una noche concebida probablemente para recaudar fondos para su propia causa contando sus habituales gestas de quinceañera, esas mismas que ella cree que interesan al público. Pero no: el Deluxe de Telecinco le tenía montado un tinglado especial para atacar sus nervios.

Y, efectivamente, funcionó. María Patiño le informó de que Isla estaría recabando documentación para su nueva entente judicial y quitarle al niño. Luego, la propia niñera Dulce lo confirmó en plató unos minutos después, enfadando a Chabelita de una manera que nunca habíamos visto.

"Que no se te olvide que mi madre es mi madre y que yo también tengo carácter. Me estás jodiendo, voy a tener que dar la razón a mi madre. Conmigo ahora no cuentes, y me duele muchísimo", dijo una enfadada Chabelita. Enfadada como nunca: por lo visto, a la hija de Pantoja le duele que le lleven la contraria, que es precisamente lo que hizo su hasta ahora fiel niñera.

"Aquí nadie sabe el carácter que tengo, que tengo muy mala hostia", bramó Chabelita, que acabó de enfurecerse tras la pausa publicitaria. Lo que pasó en esos minutos en los que no se retransmitió la conversación se nos escapa, de momento, pero no debió ser grato para ninguna de las dos implicadas.