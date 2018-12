Jorge Javier Vázquez da la estocada final a Mónica Hoyos por su ausencia en el Debate

El pasado domingo Gran Hermano VIP 6 cerró una edición de infarto con el Debate final, donde casi todos los concursantes se reunieron con Jorge Javier Vázquez para saldar cuentas pendientes. En el plató faltaron además de Aramís Fuster, dos grandes protagonistas de este año como han sido Ángel Garó y Mónica Hoyos. El humorista ha protagonizado grandes desencuentros dentro y fuera de la casa, incluso ha llegado a abandonar el plató en varias ocasiones. Por su parte, Hoyos ni siquiera acudió a la gran final del programa para evitar ver cómo ganaba su enemiga Miriam Saavedra y el viernes voló a Londres para no saber nada de todo lo que rodea al programa.

El gesto de los tres fue muy criticado tanto en las redes sociales como en el plató, sobre todo por parte del presentador. Poco se ha sabido de Mónica Hoyos desde su última aparición televisiva en El programa de Ana Rosa y la única que ha hablado con ella es Makoke, según contó el domingo en el Debate. "Ya que ha estado en este juego, creo que debería estar aquí", aseguró la ex de Kiko Matamoros.

"Tenemos hoy dos ausencias. Me dicen que Aramís está enferma, tiene diabetes emocional. El jueves lo pasó muy mal viendo la gala. Pero las otras dos personas que faltan, Ángel Garó y Mónica Hoyos... Es muy sencillo, se resume en una cosa: o eres profesional o no lo eres", dijo molesto el presentador levantando el aplauso del público. Makoke intentó echar un cable a su amiga pero ninguno de sus argumentos convencieron a Jorge Javier. "No hay ninguna excusa. Si tú te has comprometido con un programa y con una productora, tienes que acabar tu compromiso con ambos porque tú no sabes el roto que puede suponer que tú no vayas a un programa. En este caso, ninguno, porque he nombrado a Mónica porque no está aquí, pero nadie la ha echado de menos", sentenció.