Sorprendente diatriba de José Manuel Parada contra Carmen Sevilla. Sobre todo teniendo en cuenta las últimas noticias relativas a la salud de la legendaria cantante y actriz española, ingresada en una residencia debido a su avanzado alzhéimer.

El presentador de Cine de Barrio se ha manifestado así en Viva la vida, el programa de Telecinco conducido por Emma García: "Hay quien la conoce y no tiene esa opinión. No era tan buena. Contigo era así, pero no era así con todo el mundo". Parada contestaba al productor Moncho Ferrer, amigo personal de Carmen Sevilla, que naturalmente se deshizo en elogios hacia la esposa de Augusto Algueró.

Abucheado por el público del plató, Parada quiso explicarse, pero no se desdijo: "Ella sabía muy bien cuándo había una cámara delante y decir 'qué buena soy', pero no es verdad". Para Parada, Sevilla "ha hecho golferías a mucha gente".

Bien es cierto que Parada no se calló la verdadera razón de su escasa querencia por la artista, que al fin y al cabo lo sustituyó presentando su programa fetiche, Cine de Barrio: "Me mintió totalmente; me dijo que no lo presentaría hasta el último momento".