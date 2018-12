El motivo por el que Kiko Rivera participará en 'GH Dúo' a pesar de haber abandonado dos 'realities'

Kiko Rivera e Irene Rosales fueron los primeros concursantes confirmados de GH Dúo, el nuevo formato que prepara Telecinco para enero y en el que se presentarán parejas actuales y otras que lo han sido. El fichaje del hijo de Isabel Pantoja ha dejado a muchos descolocados, ya que el Dj ha abandonado cada uno de los realities en los que ha participado. En 2011 Kiko tiró la toalla con Supervivientes debido a un dolor de pie que afectó a su estado de ánimo. Cuatro años más tarde hizo lo mismo con GH VIP después de pasar apenas dos semanas en la casa de Guadalix.

¿Qué le ha llevado a volver a intentarlo? La respuesta la dio su mujer Irene durante una llamada de teléfono sorpresa a Sálvame, donde Paquirrín estaba siendo muy criticado por sus constantes feos a la cadena y las productoras con las que trabaja. Además, a Rosales no le terminaba de convencer el mundo de la televisión y solo se ha dejado ver en eventos para promocionar alguna marca.

"Me han ofrecido muchas más veces ir a realities, a Supervivientes y siempre lo había rechazado. La primera vez que me lo ofrecieron había sido mamá y mi hija tenía tres meses y el año pasado me quedé embarazada y, además, me operé el pecho justo cuando comenzó el reality", dijo la mujer de Kiko. "Este año lo estaba negociando, pero se ofreció la oportunidad de ir a Gran Hermano e ir con tu pareja y es un sitio en el que vamos a ganar dinero los dos, además del trabajo que nos pueda dar después. Nos beneficia en pareja, es un dinero que viene a casa", explicó. Irene no tuvo problema a la hora de admitir que "voy al programa es por el trabajo que me puede dar luego" y "para salvar la deuda con Hacienda de Kiko, que la tenía desde que yo empecé con él y es un agobio".