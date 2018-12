El miedo de Roberto Leal ante sus primeras Campanadas junto a Anne Igartiburu

En poco tiempo, Roberto Leal se ha convertido en uno de los presentadores más cotizados de la televisión española. Tras pasar por múltiples programas como España directo o Espejo Público, la gran oportunidad del comunicador le llegó en TVE al ponerse al mando de la vuelta del formato musical más importante de la televisión en España: Operación Triunfo. Tras demostrar su desparpajo y gancho frente a las cámaras, TVE le ha regalado una de las experiencias más deseadas por las celebridades televisitas: dar las Campanadas de Año Nuevo en la cadena pública junto a Anne Igartiburu, que repite un año más.

Para el presentador es un "honor" y un "regalazo" ser parte de las navidades de TVE. No solo para despedir el año por primera vez, algo que le produce "bastante miedo", también participó en Telepasión y será el presentador de la gala de Nochevieja: "Es un lujo porque me encanta hacer el mono cantando, bailando y riendo. La gala de Nochevieja la disfruté mucho y me quedan las campanadas con Anne, que no me lo quito de la cabeza. Cuando acaben quiero descansar un poco porque el año profesional empezó en octubre de 2017, desde que arrancó Operación Triunfo y está acabando ahora", contó a Chic después del brindis anual de RTVE en el Teatro Real de Madrid. Un año en el que ha dicho adiós a España directo tras ocho años al frente: "Dejas atrás una familia. Pero hay que cerrar etapas. Ahora estoy haciendo prime time y tengo la suerte de que está a punto de llegar otro programa. Me ha costado dejarlo, pero ha sido la decisión correcta".

Sobre la escasa repercusión que ha tenido la última edición de Operación Triunfo, el presentador se muestra claro: "Para mí ha sido igual de intensa. Me lo he pasado genial. Aunque hemos bajado en audiencia el programa ha sido líder. El balance ha sido positivo". Sobre las continuas polémicas que ha rodeado a la edición, Roberto asegura que no han influido en su trabajo: "He intentado evadirme. Los halagos y las críticas hay que relativizarlos. El año pasado todo era bueno, este año ha habido más polémicas. Pero cuando los focos se apagan yo me voy a mi casa y tengo otras cosas en las que pensar. El problema es que este año no ha sido la novedad. Hemos perdido público adulto y hemos ganado joven. El formato sigue siendo blanco, familiar y si genera polémica es porque la gente está pendiente de él".

Anne Igartiburu: "Roberto no necesita consejos"

Catorce años suma la presentadora al frente de la noche más importante del año en TVE. Para Anne, estar junto a Roberto es un lujo: "Es mi amigo, compañero y un ejemplo de que la cadena apuesta por caras conocidas. Reporteros, presentadores que hacemos directos a diario. Que no somos grandes estrellas, pero que nos sentimos muy elegidos", confesó. A pesar de experiencia, se niega a dar consejos a Roberto: "No los necesita, está acostumbrado a la televisión. Supongo que me mirará, porque yo sé como va el ritmo. Tiene que disfrutar del momento".