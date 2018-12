Millán Salcedo, sobre Dani Mateo: "A mí no me hace gracia. Se ha metido en un buen lío"

Al igual que hizo su compañero de Martes y trece, Josema Yuste en esRadio durante una entrevista con Federico Jiménez Losantos, esta semana ha sido Millán Salcedo el que ha opinado sobre el polémico sketch de Dani Mateo donde se limpiaba la nariz con la bandera de España. El humorista ha ofrecido una entrevista a El País para hablar sobre su trayectoria: "Si no eres mediático, no interesas. Por ejemplo a Josema le han llamado para hacer una entrevista en Chester. Porque como se ha metido con Dani Mateo por lo de la bandera, pues ya tienen un interés morboso".

Unas palabras que aprovecha para dar su opinión sobre el tema: "A mi, personalmente, como gag no me hace gracia". El manchego asegura a continuación que él se lo ha dicho a la cara al colaborador de El Intermedio y se limpió la nariz con la manga de su camiseta y este lo recibió con humor, porque "ese chico tiene mucho sentido del humor". "Yo creo que se ha metido en un buen lío, pero bueno, él sabrá. Todo es respetable (…) No voy a censurar ni a él ni a nadie que sube a un escenario a intentar hacer reír. Luego puede tener más o menos gracia, gustar más o menos. Pero no seré quien critique".

También habla en la entrevista sobre su complicada relación con Mariló Montero durante la grabación del programa El pueblo más divertido para TVE: "No tengo nada en contra de esa señora. Me pareció bien ser su copresentador. Pero resulta que no me dejaron hacer nada. No hubo feeling. No pegábamos ni con cola. Aquello no funcionó y lo mejor que pudo pasar al programa fue que no lo viera nadie. De verdad que no estoy quejándome, yo también tengo mi parte de culpa".