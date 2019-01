Estupor en las redes por la última actuación de 'el Koala'

Este fin de semana el Koala, finalista de la sexta edición de Gran Hermano VIP, visitó el plató de Viva la vida para contar cómo están siendo sus primeros días tras abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. El cantante aprovechó la visita a Telecinco para promocionar su nuevo single: Sin fumar, la canción que compuso durante su estancia en el reality.

"Hemos sacado un temita muy guapo que se llama, para que todo el mundo lo sepa, Sin fumar. Que todo el mundo se quite de fumar, por favor", explicó a la presentadora Emma García sobre su nueva canción. Tras la presentación, el Koala se dispuso a interpretarla, protagonizando una bochornosa actuación de la que no tardaron en hacerse eco en las redes sociales. El artista comenzó la canción animando al público, pero en un momento de la interpretación, el Koala se despistó y olvidó la letra del tema dejando en evidencia que la actuación estaba siendo en playback. A pesar de no mover sus labios, la canción seguía con normalidad.

Aunque intentó aguantar el tipo, su cara de circunstancia delató su nerviosismo. Con el comienzo de la segunda estrofa, pudo remontar y aunque algo descompasado, terminó la canción. También se pudo observar como el cantante dejaba de tocar la guitarra y la música seguía sonando.