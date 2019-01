Lo siguiente continúa su andadura en TVE con unas audiencias catastróficas, empeorando los datos que hacía Javier Cárdenas con Hora punta y lastrando los programas que se emiten a continuación. Sin embargo, el espacio de Raquel Sánchez Silva se sigue renovando, hace poco con la incorporación de la actriz Ana Millán pero también con despidos, como el de la humorista Valeria Ros. Ella misma anunció que ha sido despedida por la dirección del programa.

Ros asegura que la directora del espacio se limitó a decirle que "el humor no nos funciona y tenemos que quitar comedia". Unas declaraciones que ofreció a la cadena Ser donde desveló cómo fueron sus últimas horas en el programa. "Más que comedia me han quitado a mí solo, todos siguen. Me parece bullying", dijo en tono burlón.

"También os digo que tenía un presentimiento, porque en el último programa, Raquel Sánchez Silva me tenía que presentar como uno de los grandes pilares de este programa, y antes de salir, de repente, dice: 'Bueno, una cómica que os va a sorprender'. Y yo dije: ‘Me has sorprendido tú a mí’", añadió. Además aseguró que la presentadora la ha eliminado de Instagram: "No sé el motivo".