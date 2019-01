Carlos Lozano destroza a Miriam Saavedra en su regreso a ‘Salvame’

Miriam Saavedra vivió este jueves una de sus tardes más complicadas en Sálvame. La ganadora de Gran Hermano VIP regresó triunfal al programa donde colaboraba antes de entrar en el concurso. Recibida con una gran ovación y aupada por dos peruanos vestidos con un traje regional, el espacio de Telecinco la recibió como una auténtica ‘reina inca’. Sin embargo, todo se torció durante una conexión telefónica con Carlos Lozano.

El presentador entró enfurecido para arremeter sin piedad contra su ex, tanto así que Carlota Corredera tuvo que llamarle la atención en varias ocasiones. "Hace falta ser sinvergüenza. Eres una montajista y vas por dinero, te vendes por dinero y por televisión y pisoteas a cualquiera. Eres una aprovechada", dijo Carlos Lozano a Miriam. "He estado contigo desde diez minutos después de que salieras de la casa", desveló.

"Si tú eres la princesa Inca a partir de ahora yo soy el conquistador Pizarro". Una frase lapidaria con la que sorprendió a los colaboradores. Tras ello, insinuó que la situación de Miriam en España no estaba regularizada, momento en el que fue interrumpido por la presentadora. "Eras tú la que te querías casar conmigo por los papeles", le dijo.

Tras la demoledora llamada, Miriam, muy afectada se defendió: "No se merece una mujer como yo. Estoy acostumbrada a que Carlos me hable así", confesó tras la discusión. "¿Carlos habla mal de nosotros?", preguntó Carlota a una Miriam que no ha dudado en contestar con un sí rotundo. Para terminar, la presentadora dejó claro que la ganadora de GH Vip tiene el apoyo de la dirección de Sálvame para regresar a su trabajo: "El programa estaría encantado de que siguiese trabajando con nosotros".