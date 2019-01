Encerrona a Cristina Pedroche en 'Espejo Público': "El año que viene que venga Chicote"

Tensa entrevista a la que se tuvo que enfrentar este lunes la presentadora Cristina Pedroche en su visita a Espejo público para hablar sobre las reacciones que ha habido durante estos días al vestido que lució en Nochevieja y que tantas críticas le ha acarreado. Antonio Naranjo, uno de los colaboradores que se encontraban en plató, preguntó a Pedroche sobre la vestimenta de las azafatas de la Fórmula 1, una cuestión que no agradó a la entrevistada: "¿Yo estoy aquí para promocionar mis campanadas y para hablar de mí o para meterme en más polémicas? Yo vengo a Espejo público porque es el programa de mi casa. Me ayudáis, me arropáis, y no vengo para que me lancéis más a los leones. Porque si no, yo me quedo en mi casa".

Tampoco le agradó la pregunta de Cuca Sales, que sustituye durante estos días a Susanna Griso. Le preguntó si era ella la que elegía el vestido que lucía cada Nochevieja: "¿Cómo? Todo lo decido yo. Me meto hasta en la realización. Soy una perfeccionista y quiero que esa noche salga todo perfecto", contestó con visible malestar.

Sin embargo las respuestas de Pedroche parecían no contentar a los tertulianos que seguían pidiendo explicaciones. Esta vez sobre la polémica de plagio que planea sobre el diseño de Tot-Hom: "En la moda está todo inventado y que esa noche esté todo el mundo hablando de YSL me parece un supertriunfo de Josie". Y cuestionaron si el mensaje feminista que lanzó antes de las campanadas no quedó empañado por el vestido que lucía: "Creo que el mensaje que tiene que quedar es el que di. Da igual si lo digo así vestida o si lo digo ahora. Y no es mi problema que la gente tenga la mente calenturienta. Yo soy feliz con mi cuerpo y con mi vida".

Antes de terminar su intervención, la tertuliana María Jamardo acabó con su paciencia: "A mí no me ha gustado tu vestido", le dijo, a lo que Cristina contestó riendo: "Es que yo no te he preguntado… El año que viene que venga Chicote".