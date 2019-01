Inesperados y tensos reencuentros en el estreno de 'GH Dúo'

Tras el memorable final de la última edición de Gran Hermano Dúo en la que Miriam Saavedra ganó con uno de los tantos por cientos más elevados de la historia del reality, las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra volvieron a abrir las puertas para recibir a 16 nuevos concursantes. Nueva versión del concurso en la que las celebridades están unidos por lazos sentimentales. Un giro en el planteamiento de la convivencia con el que los participantes tendrán que lidiar para alzarse con el premio de los 100.000 euros.

Una noche de estreno en la que se desveló la lista completa de concursantes con nuevos nombres que sumaron a los que ya conocíamos(Kiko Rivera, Irene Rosales, Sofía Suescun, Alejandro Albalá, Yurena, Antonio Tejado y su novia Candela): María Jesús Ruiz, Carolina Sobe, Julio Ruz, Raquel Lozano, Fede Rebecchi, el peluquero Juan Miguel y Fortu junto a su pareja Yoli.

Los reencuentros más tensos de la noche

Alejandro Albalá volvió a verse las caras con Sofía Suescun con la que mantuvo un mediático romance tras el fin de su matrimonio con Chabelita Pantoja dejando claro que su relación sigue siendo muy tensa. Ella entró "a saco" a por su ex: "Por lo menos yo admito que vengo aquí por dinero y porque me encanta la televisión, no como tú. Vas de algo que no eres", le recriminó Sofía. Él por su parte intentó tranquilizar a su compañera de concurso: "Aparca la moto que pareces Marc Márquez, que luego cuando me hablas en privado no me hablas igual".

Sofía también se reencontró con Raquel Lozano, años después de enfrentarse en la misma casa por el amor de Suso. Las jóvenes se saludaron cordialmente pero pronto salieron a relucir las rencillas del pasado. Sofía se enamoró perdidamente de Suso, que tras un breve romance, prefirió quedarse con Raquel, con la que la que mantuvo una corta relación tras terminar el concurso. Aunque fue uno de los cara a cara más esperados, la enemiga de Sofía Suescun en realidad formará un trío de concursantes junto a Ylenia Padilla y Fede Rebecchi, con los que también protagonizó un lío amoroso.

"¿Qué te has hecho? Estás muy feo", fueron las palabras con las que recibió María Jesús Ruiz a Julio Ruz en su encuentro. Los dardos envenenados volaron entre ellos desde el primer momento. Él no dudó en contraatacar los ataques de la madre de su hija: "Tú estás muy guapa, te han sentado muy bien las operaciones". La tensión fue en aumento y terminaron a gritos cuando hablaron sobre sus respectivas familias, las fiestas del empresario y las terceras personas que pudieron existir en su relación. Pero las sorpresas para la ex pareja no terminaron ahí, aún tenían que recibir la visita de Carolina Sobe, amiga especial de Julio con el que María Jesús insiste que su ex le fue infiel. "Pues ya estamos todos", dijo Julio al enterarse de que formarán un trío. La ex gran hermana también tuvo su cara a cara con Fortu, con el que aseguró haber tenido un romance en el pasado cuando ya era pareja de Yoli.

Años después del final de Hotel Glam, el mítico reality de Telecinco donde Yurena (la cantante anteriormente conocida como Tamara) vivió un idilio con Juan Miguel, la ex pareja volverá a formar un dúo en el concurso. En su reencuentro hablaron sobre su antiguo romance intentando encontrar el culpable de su ruptura: "Te calentaron la cabeza, tanto a ti como mi. Luego no hemos coincidido. Tengo una buena impresión tuya, cuando salí de Supervivientes te acercaste a mi. Te tengo cariño", le dijo el peluquero. "Te aseguro que siempre he sido igual", le contestó ella.

Un trío disfrutará de la suite

Los concursantes tuvieron que enfrentarse a una prueba en la que debían subir una escalera escurridiza a la que tenían que subir en el menor tiempo posible. La pareja que consiguiera llegar a la cumbre podría vivir durante una semana en una suite en la que disfrutarán de ciertos privilegios como tener una cama individual. Finalmente los ganadores fueron Ylenia, Raquel y Fede, que serán los primeros en disfrutar de las ventajas que ofrece el preciado espacio de la casa.