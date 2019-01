Mariló Montero vuelve a por Pablo Iglesias: "Es un marxista reconvertido y un psicópata"

Mariló Montero abandonó de manera temporal la televisión para tomarse un descanso, pero el pasado martes volvió con fuerza para hablar de su carrera y analizar la actualidad política y social española en Espejo Público, el programa de Antena 3 presentado por Susanna Griso. La que fuera presentadora de La mañana de La 1 no tiene reparo a la hora de dar su opinión sobre lo que sea, por lo que se volvió a referir a los ya famosos mensajes filtrados de Pablo Iglesias en lo que aseguraba que la "azotaría hasta que sangrase" y se definía a sí mismo como "un marxista algo perverso convertido en un psicópata".

El pasado mes de diciembre ya dio unas declaraciones en Onda Cero sobre el tema, pero la presentadora volvió a la carga en el programa de Griso, donde aseguró que, a pesar de aceptar las disculpas, el líder de Podemos nunca le ha pedido perdón en persona, sino que le obligaron a hacerlo en público. "No se ha disculpado personalmente, ni tampoco ha mencionado mi nombre. Hizo una disculpa generalizada por si alguien se había sentido ofendido. Me da igual que me llame como que no, no me quita el sueño (...) Él sabe cómo elegir las palabras y supo elegir entre disculpas y perdón. Hay una diferencia descomunal entre una cosa y la otra. No se puede consentir que haya un político ejerciendo como secretario general y diputado pensando esas cosas. Es un marxista reconventido, y además es un psicópata. No sé quién le va a votar", dijo.

En su paso por el programa matinal de Antena 3, Montero también denunció el "poco trato" que se le ha dado en televisión al hecho de que Iglesias tratara denegociar con los regímenes políticos de Irán y Venezuela. Además, la presentadora habló de su situación personal y recalcó que alejarse de la televisión le permitió 2diseñar una vida que le apetecía hacer y creía que no podía tener".