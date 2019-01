El motivo por el que Fortu tendrá que abandonar la casa de 'GH Dúo'

Primer abandono temporal en la casa de Gran Hermano Dúo. Pocas horas después de arrancar la nueva edición del concurso uno de los concursantes tendrá que salir de su nueva morada en Guadalix de la Sierra para atender a un compromiso laboral que tenía pendiente antes de firmar el contrato con la productora.

Tal y como ha confirmado la propia cuenta del programa, Fortu tendrá que abandonar la casa este viernes: "Efectivamente, Fortu saldrá excepcionalmente de la casa el viernes para atender un compromiso profesional inexcusable que tenía pactado antes de su entrada al concurso", asegura la dirección. "No será Gran Hermano quién deje a sus seguidores sin su vocalista. ¡Qué viva el rock!". Y es que el cantante tenía programado un concierto para este viernes y no ha querido dejar tirado a su público en un día tan importante.

No es la primera vez que un concursante tiene que salir de un reality. En la anterior edición Aurah Ruiz tuvo que acudir hasta en dos ocasiones a los juzgados por el litigio que mantiene contra su ex el futbolista Jesé Rodríguez. Ángel Garó también salió de la casa para testificar en el juicio contra su ex pareja que le acusó de malos tratos cuando eran pareja y del que finalmente salió absuelto.