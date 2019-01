La mejicana Paulina Rubio es desde la adolescencia un ídolo del pop mundial que llegó a convertirse en la artista latina que más discos vendió durante los primeros años del siglo XXI. La reina del pop latino regresa a España para descubrir nuevos talentos en La Voz, programa donde ejerce de coach. El talent musical de mayor éxito en todo el mundo ya ha comenzado su andadura en Antena 3 y lo hace como nunca antes se había visto: con el mayor plató del formato en Europa y con un acondicionamiento acústico para el que se han optado por materiales pioneros.

Aunque no es la primera vez que Paulina Rubio ejerce como coach en el talent musical, sí es su primera vez en el formato español, algo con lo que se siente "especialmente ilusionada", tal y como contó a Chic: "Me encanta que este proyecto sea en España, porque me ha dado mucho en mi vida profesional y en lo personal(...) Busco una voz con luz propia, que tenga personalidad, que sea única. Quiero un concursante que me enloquezca". Asegura que el formato le apasiona: "Sigo creyendo en La Voz. Es una gran plataforma de talentos. Me gustaría encontrar a un cantante que pueda funcionar en todo el mundo, que venga para quedarse, que no sea efímero".

Sobre la relación que mantiene con sus compañeros Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco, confiesa que le gusta ser la única mujer: "Trabajar con los chicos es muy fácil. Es cierto que es muy circo romano, porque vamos a dar mucho de qué hablar, pero hay muy buena química entre todos y traemos la camiseta muy puesta. Me gusta trabajar con estos hombres, es muy fácil. Pero creo que voy a tener más peleas con Luis Fonsi. Pero si tengo que elegir alguien con quien pelearme elijo a Antonio, que se porta mal conmigo en las grabaciones", comentó entre risas.

No convence a los espectadores

A pesar de ser una de las artistas más importantes del pop en español, la mexicana no está teniéndolo fácil para conseguir talents para su equipo. La dura competencia con el resto del jurado y el poco tirón que tiene entre los participantes está haciendo complicado que pueda completar su grupo. Además, las redes sociales han criticado su personalidad y su voz en directo, algo que a ella nunca le ha preocupado. "Cómo va a ser coach si es ella la que necesita recibir clases", comentaban algunos.

Otros en cambio aseguraban que su comportamiento durante las grabaciones de las audiciones a ciegas no se lo estaba poniendo nada fácil a la cadena. Sus constantes exigencias habrían retrasado las grabaciones, algo que habría enfadado en más de una ocasión al equipo. Aún así, sus compañeros López, Oronzo y Fonsi siempre han comentado lo divertido que es trabajar con ella.