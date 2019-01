Jorge Javier pone en un aprieto en directo a Paula Echevarría

No solo los concursantes de GH Dúo fueron los protagonistas de la segunda gala del reality. Por sorpresa apareció en el plató Paula Echevarría, la nueva niña bonita de Mediaset, para promocionar la segunda parte de la miniserie Los nuestros. Muy simpática aunque algo nerviosa, la actriz se situó al lado de Jorge Javier Vázquez y comenzó a hablar sobre el proyecto de ficción.

Todo iba bien hasta que el presentador aprovechó para lanzar a la actriz una de sus características indirectas: "Te voy a poner en un aprieto. Este Gran Hermano se llama Gran Hermano Dúo, ¿con quién entrarías tú?". "Hasta luego", contestó ella divertida. "Yo con nadie. No tengo rencillas con nadie", continuó en una clara referencia a su divorcio de David Bustamante. "Con alguna amiga", continuó. "Tiene que haber relación sentimental de por medio", matizó Jorge Javier. "Entonces no, mira no", contestó Paula.

Es la segunda vez que hemos podido ver esta semana a la actriz en las cadenas de Mediaset. Este martes fue la madrina del nuevo programa de Risto Mejide, Todo es mentira, donde habló sobre su relación con la prensa del corazón. Una entrevista que Belén Esteban aprovechó para lanzar una misteriosa advertencia el día siguiente en Sálvame: "Una cosa que nunca te he dicho. No voy a decir toda la información, pero cuando se dijo que te ibas a casar con Miguel Torres... ¡Ten cuidado! Porque eso salió de una amiga tuya. No te fíes porque ha sido una amiga tuya, de tu círculo".