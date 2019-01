Julio Ruz se gana el cariño del público de 'GH Dúo': "Es un bebé grande"

Gran Hermano Dúo tiene unos concursantes de lo más variopinto y mientras unos se fijan en Ylenia y Carolina Sobe o en la aburrida historia de amor de Sofía Suescun y Alejandro Albalá, otros encuentran en los más débiles sus favoritos. Es el caso de Julio Ruz, cuyo papel de segundón y víctima de las bromas de gran parte de la casa lo están convirtiendo en protagonista inesperado, y ya se sabe que los más débiles encuentran el favor del público.

En el primer debate de esta edición llegó el momento de posicionarse contra uno de los nominados de la semana: Ylenia, Fede, Raquel, Fortu o Yolanda. Al igual que su exnovia María Jesús Ruiz, Julio se puso detrás de Fede al considerar que se integra poco en el grupo. La reacción de italiano al posicionamiento de la miss fue de sorpresa, mientras que la del empresario fue mucho más dura e incluso le llegó a decir que "no es un hombre".

Ruz no se encuentra a gusto y ha llegado a confesar que se siente "un poco solo" ya que sus compañeras de programa van a su aire. "María Jesús ha hecho su grupo, Carolina ha hecho el suyo y yo me he quedado ahí... Hay días en los que Carolina está distante y todo es un problema conmigo. Y con María Jesús no pretendo salir reconciliado, porque sería imposible, pero sí por lo menos tener buen rollo", dijo en el confesionario. "No quiero llamarla mentirosa pero me da rabia porque cuenta medias verdades. Cuando tú apuestas por una persona, lo que buscas es que esa relación dure".

Cuando empezó a hablar de su expareja, se le saltaron las lágrimas. "No es verdad que nuestra relación terminara entre discusiones. Cuando tú rompes con una persona besándote y abrazándote y diciendo que la amas, no es verdad. Hay momentos en los que la veo aquí y no la conozco. Ella dice que me ha querido pero que no ha estado totalmente enamorada de mí. Eso fue lo que más me dolió (...) La María Jesús que yo he abrazado durante tres años es una mujer maravillosa y no tiene nada que ver con esa persona frívola y distante. Tres días antes de dejar la relación se despertó diciéndome que era el hombre de su vida, que me necesitaba, que me quería. Ella me ve como un enemigo y no como la persona que la ha protegido durante tres años. A lo mejor soy un estorbo de cara a las nominaciones, pero yo soy como soy".

Esta últimas palabras de Ruz y sus lágrimas son las que han hecho que se gane el corazón del público, cuyos fans en las redes sociales se hace llamar el "osito team". Los seguidores del empresario creen que detrás de esa apariencia seria hay un hombre con gran corazón que parte con desventaja, ya que no tiene tablas en televisión. No hay más que echar un vistazo a los comentarios en Twitter, donde muchos ya quieren protegerle de cara a una posible expulsión.

Julio es un bebe grande, tenemos que cuidarlo y dejarlo los 3 meses ahí dentro. #GHDúoDBT1 pic.twitter.com/C5byhAVgdr — Jσα (@JoaaGH) January 13, 2019

Este video demuestra: - Julio busca para hablar

- Julio habla con respeto y educación

- Julio tiene mucha madurez

- MJ y la Sobe con actitud de 15 años

- Julio te adoro❤ #GHDÚODBT1 #GHDUO14E pic.twitter.com/L77TQdRNl5 — Jowa •• JULIO sinduda🥚❤ (@itsjowa94_) January 14, 2019

Julio contra toda la casa y sin miedo a que le nominen. VAYA PUTO DESCUBRIMIENTO DE SEÑOR #GHDUO14E #GHDÚODBT1 — Saavedrista 71,1 🌪🥚 (@viejavisillo1) January 14, 2019

Pero que dice el payaso de Fede?? Ya le gustaría a el ser la mitad de PERSONA que Julio. No soporto a esos "machitos" subiditos que se creen muy hombres por tener actitudes de cromañon. #GHDUODBT1 #GHDUO14E https://t.co/RiqGIbEdkV — GH Julio🐼🥚/LaYoli (@GHDuoBilbao) January 14, 2019

Julio: Que no se lo tenía que haber dicho, entonces no se de que vamos aquí de tanta claridad, tanta sinceridad. GRANDE. Así se empieza a conquistar un maletín.#GHDUO13E #GHDÚODBT1 — Srta GHVIP (@SrtaGH_VIP) January 14, 2019