Suso regresa a la televisión tras recibir ayuda psicológica

Tras su polémico paso por Gran Hermano VIP, Suso Álvarez decidió darse un respiro y alejarse de los platós de televisión y de las redes sociales durante una temporada. Si dentro de la casa de Guadalix generó cierto revuelo por sus comentarios y su relación tóxica con Aurah Ruiz, su salida no fue menos polémica. Las palabras de cariño y el amor eterno que profesó a la que fuera su novia en el programa quedaron en el olvido y su relación terminó nada más pisar al "mundo real".

Para esquivar la oleada de críticas que le esperaba a su salida, el catalán decidió acudir a terapia psicológica y dejar durante una temporada los platós de Telecinco. Un descanso al que el pasado fin de semana puso punto final. Suso reapareció públicamente en un bolo en una conocida discoteca de Barcelona, donde aseguró que se encontraba "ya con ganas de trabajar", según recoge Europa Pres.

El finalista de GH VIP retomó su agenda profesional este lunes con su nuevo trabajo en el programa Ya es mediodía, presentado por Sonsoles Ónega. El joven es de los colaboradores encargados de comentar lo que suceda en GH Dúo y, según apunta Jaleos, se embolsará 200 euros por programa. ¿Por qué no es colaborador del Debate como sus excompañeras de concurso Aurah, Makoke o Miriam? No parece que las cosas estén muy bien con su exnovia, a quien pidió perdón públicamente en su primer día en el programa de Telecinco. "Te pido disculpas si te has sentido ofendida y espero que te vaya muy bien la vida", dijo "arrepentido" el nuevo colaborador, aunque también aprovechó para decir que no está pensando en ningún acercamiento.