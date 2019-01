Almudena Cid rompe a llorar en 'Pasapalabra'

El programa Pasapalabra ha sigo una parte muy importante en la historia de amor entre Almudena Cid y Christian Gálvez. En su plató se conocieron y a lo largo de los años en él también se han intercambiado mensajes románticos de los que han sido testigos los espectadores.

Esta semana, la ex gimnasta estaba invitada a participar en el concurso durante tres programas. Antes de finalizar su intervención, dedicó unas emotivas palabras a su marido: "Quiero darte las gracias. Siempre he dicho que después de mi carrera deportiva tú no me habías podido ayudar porque era algo que tenia que superar yo y transitar yo. Pero gracias a las personas que te han atacado y te han tratado de forma injusta, me he dado cuenta de todo lo que has hecho y de cómo eres un referente para mí", comenzó.

"Por la pasión que inviertes en Leonardo en tu investigación y en todo lo demás, que me han hecho ver que podía escoger otra profesión que no estuviera vinculada al mundo del deporte, como la interpretación o escribir un libro, sin tener una mirada crítica o que juzgase que yo quisiera seguir otro camino", continuó. Hay que recordar que Almudena Cid fue de las primeras en salir en defensa del presentador cuando fue acusado de intrusismo laboral por ejercer de comisario en una exposición sobre Leonardo Da Vinci organizada en Madrid.

Y prosiguió: "Eso me lo has enseñado tú indirectamente y creo que como a mí, a mucha gente que está en su casa que igual ha perdido el trabajo y tiene una nueva pasión por la que ilusionarse o a alguien que de repente la descubre y le da la vida. Existen otros caminos, disciplinas o caminos que podemos elegir nosotros mismos. Muchas gracias".

Tras el conmovedor momento, ambos se besaron delante de las cámaras y Almudena rompió a llorar de la emoción. "Si para que esto ocurra en mi vida, algunos me tienen que tratar el resto de mi vida como un intruso, bienvenidos sean", contestó el presentador.