Josetxo ha demostrado durante su paso por Masterchef Junior 6 que, con pasión y trabajo, no importa la edad que se tenga. El ganador de la sexta edición del talent de cocina ha sabido combinar sus dos grandes pasiones: la cocina y el deporte, juega en el Atlético de Madrid, para no rendirse y seguir luchando hasta el final: "Si caemos, nos levantamos", es su lema. Comenzó a desarrollar su pasión por la cocina ayudando a su padre en casa y con 11 años ya ha demostrado que posee una gran destreza entre los fogones con los que ha logrado conquistar a los exigentes jueces Samantha Vallejo-Nájera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez.

Este lunes, Josetxo se ha enfrentado a su primera rueda de prensa en la que ha posado sonriente junto a Marta, la ganadora de Masterchef 6, que ha estado muy pendiente de él en todo momento. Chic ha hablado con el ganador que aseguró sentirse muy emocionado con la victoria: "En la final estaba muy nervioso porque me lo jugaba todo, luego me relajé bastante. Lo que más me ha gustado de la parte que no se ve en la tele son los momentos con los demás, haciendo el loco y riendo. Convives con niños de todas las edades y haces grandes amigos. Intentábamos adivinar donde íbamos a ir a hacer las pruebas de exteriores. Era muy divertido. El momento más emocionante de mi paso fue cuando nos reunimos todos los compañeros en la final".

Confiesa sentir devoción por Jordi –"era mi jurado favorito"– y destaca a Dabiz Muñoz como uno de los chefs a los que más admira: "No solo porque es del Atlético, por más cosas (...) Si tuviese que cocinar para alguien del Atlético sería a Griezmann. Le prepararía el menú de la final. Para alguien del Real Madrid cocinaría grillos", dice bromeando. Pero si por algo le ha merecido la pena su paso por las cocinas de Masterchef es por haber aprendido a aceptar las críticas: "Eran constructivas. He aprendido mucho de los tres miembros del jurado. Al principio no sabía hacer nada de cocina, pero lo que más he aprendido es a tener compañerismo". Algo que Marta confirma: "Es súper trabajador y además se preocupa mucho de sus compañeros".

Recuerda especialmente la caótica prueba en la que tuvo que seguir los pasos del chef Ángel León para reproducir uno de sus platos: "Fue la más difícil. Yo siempre iba tres pasos por detrás. La cocina era muy pequeña, no había sitio para nada. Pero por lo menos estaban ricos los platos" y destaca lo complicado que ha sido guardar el secreto de su victoria con sus amigos durante estos meses (la final se grabó en octubre): "Me insistían todo el rato. Cuando me preguntaban si había ganado siempre les decía 'puede que sí, puede que no'. Así les mantenía intrigados. Les dije que me había ido a Inglaterra a vivir para que dejaran de preguntarme".

Un menú de altura

Para la final Josetxo creó un menú creativo, basado en la tradición y el producto, aplicando las técnicas de vanguardia aprendidas en MasterChef Junior. De entrante elaboró ceviche de carabinero y percebes; de principal, merluza cocinada a baja temperatura y, de postre, unas frambuesas de nitrógeno. Además, le dedicó a su padre el menú más difícil de la noche, como aseguró el jurado.

"Gracias por enseñarme a cocinar y apoyarme en MasterChef Junior. Ahora te toca a ti ser pinche", bromeaba el ganador con su padre, tras conseguir el ansiado trofeo que le acredita como ganador y que soñaba con colocarlo en la entrada de su casa. "Elegí carabineros como homenaje a mi padre. Siempre lo compra en Navidades, pero solo en Navidad porque son muy caros. La merluza la elegí porque fue el primer plato que hice en el casting. Y el postre, porque me encanta la menta y el chocolate".