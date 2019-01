Risto Mejide reconoce que odiaba 'OT': "Quería cargarme el programa"

Risto Mejide estrenó la nueva temporada de Chester sentándose con Jesús Vázquez, al que se ha considerado uno de sus grandes enemigos televisivos durante años desde su desencuentro en Operación Triunfo 2009. Aquella edición será recordada como una de las más polémicas por el pésimo comportamiento de Risto como miembro del jurado y por su bronca con Vázquez, entonces presentador del programa.

Durante la valoración de los concursantes de la gala 6, Mejide dijo que a él también le daría miedo "dejar orificios abiertos en esa academia", unas palabras por las que Jesús Vázquez le tachó de homófobo. En la entrevista, el que fuera miembro del jurado aprovechó para hablar de aquel enfrentamiento público y zanjar la historia. No se trataba de un papel de malo, sino que su comportamiento se debía a un problema con Ángel Llàcer, Noemí Galera y los productores del programa.

"En esa edición cada vez ibas escalando puestos de agresividad hacia todo y hacia todos. Llegó un momento que noté que trabajabas en contra de nosotros (...) Ibas a cuchillo a por todos", le reprochó Vázquez. Risto respondió muy sincero: "Tu lectura fue la correcta porque quería cargarme el programa. Fue el primer año de contrato de cadena, venía implícito que haría otra edición de OT. Yo no quería porque odiaba el formato, y no tuve más remedio que hacerlo. Desde el principio me puse en guerra con Noemí y con los productores".

"Hasta el día de hoy estoy en conflicto irresoluble, creo, con ellos. Porque pensaron que podían inducir mi voto. Y esto lo he dicho aquí por primera vez. Pero les dije que si me habían contratado a mí tendrían mis opiniones. Y ahí es donde se les descontroló el juguete". Esa guerra personal se mantiene con Llácer y Galera a la que se refería como "la voz de su amo".