Mª Jesús Ruiz, sobre Julio Ruz: "Me sustrajo flujos para hacerme un amarre"

María Jesús Ruiz y Julio Ruz protagonizaron este martes una de las mayores discusiones desde el estreno de GH Dúo. La ex Miss España acusó al padre de su hija pequeña de haber vivido de ella durante el tiempo que duró su relación, unas palabras que enfadaron al empresario. Además, el programa emitió un vídeo en el que la exmodelo compartió una sospecha con Juan Miguel: "Julio me hizo un amarre para que estuviese con él. Por eso estaba tan pillada por él. Cogió pelo mío y flujo mío para hacerlo. Gil Silgado pagó para que me lo quitaran". Una acusación que dejó perplejo al aludido: "¡Por favor! No sé qué contestar a esta tontería". "Sí, cogiste mi pelo un día en la peluquería, el mismo día que me pediste matrimonio. Lo cogiste y lo guardaste en papel Albal. Decías que era de recuerdo y que lo guardarías en una cajita, pero ya he visto luego que no. Claro, por eso estaba tan enamorada de ti", continuó ella.

Pasaron los minutos y cuando volvieron a conectar con la casa en directo María Jesús había entrado en bucle y Jorge Javier se interesó por su estado: "Estoy enferma de los nervios con él. Ha sacado lo peor de mí en nuestra relación. Cuando lo dejamos recuperé mi estado de salud mental. Quiero que los cuatro nominados se salven y me vaya yo este jueves, porque este hombre a mí me enferma", dijo mientras se secaba las lágrimas.

Ante las preguntas del presentador, María Jesús siguió con su relato: "Julio te hace ver lo blanco, negro. Hace ver que lo que digo es una mentira. Se mete mucho conmigo y yo no puedo soportarlo más. Este hombre me enferma mentalmente. Estoy mal de los nervios y no quiero que la gente vea como me pongo. Me dan ganas de matarlo, no literalmente, claro. No puedo vivir con este señor, me provoca hasta el límite y más allá. Es un provocador".

Julio no dudó en dar la réplica a su exnovia: "Es una situación desagradable, y me río por no llorar. Tú dices las cosas y pretendes que no me defienda. Con cuatro lágrimas que echas, que yo sé que son de ira por no poder contestarme más, quieres quedar bien. Yo ya me conozco esto. Cuando se te dicen cuatro verdades te pones fuera de sí, y con esa rabia te pones a llorar. Me da pena cuando te pones a llorar porque lo pasas mal de verdad".

Jaleado por el público, que en los últimos días se ha posicionado de su lado, Ruz volvió a estallar: "Te he dicho muchas veces que tengamos una conversación entre nosotros, pero no has querido. No pretendas decir barbaridades en los directos y que yo no te pueda contestar. Has ido a muchos sitios a hablar mal de mí y yo siempre me he callado para protegerte,y ya no lo haré más. Ya he terminado de estar bajo tu mandato".

María Jesús, por su parte, intentó calmar la situación y volvió a pedir a su expareja "mantener una buena convivencia": "Quiero hablar contigo para solucionar las cosas. Pero olvídate de que lo haga porque quiero volver contigo, porque no soy ningún perrito como lo son otros".