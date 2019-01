Una frase de Carolina Sobe destruye a María Jesús Ruiz (y salva la noche de ‘GH Dúo’)

Tercera gala de GH Dúo y noche de primera expulsión. ¿Raquel, Yoli o Fede, qué pareja resultaría destruida? Los tres partieron con porcentajes prácticamente igualados, planteando una gala de lo más resbaladiza e imprevisible. El elegido fue Fede Rebecchi, provocando un más que probable síncope a Ylenia, asustadísima de perder por segunda vez a su italiano favorito tras el ya lejano GH VIP 3. Raquel Lozano, por tanto, se salvó, quedando por ver qué futura pareja sale de su presencia en sucesivos días.

¿Pero antes cuál era el estado de las cosas? Un breve repaso: Blanca, representante de Kiko, aseguró que los Rivera están "súper orgullosos" del DJ tras confesar su adicción a las drogas, el gran golpe de efecto de la edición. La consecuencia, que ahora tienen todos adicciones, con Ylenia sintiéndose identificándose con el drama confesado por Kiko Rivera: el de la noche y el alcohol.

La noche empezó igualada | Mediaset

Pero durante dos largas horas todo giró en torno al drama entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz. A ella le pone "enferma" su ex, padre de su hijo y pareja de quita y pon junto a Gil Silgado… de quien ella considera que "siempre ha tenido celos". Ruz es, según ella, un "gandul ruin y cínico" que no trabaja y que se cree el "Patrick Swayze de Jaén". Él la acusa de haber jugado con él y utilizarlo como consuelo en sus idas y venidas con Gil Silgado, de quien estaba secretamente enamorada durante su relación con él.

María Jesús, fuera de sí (quizá por la cuestión del amarre) osciló entre la furia homicida y el llanto desesperado. No puede con tanta presión y ya quiere irse de Guadalix, pero su genio la traicionó a menudo. Rabiosa pero llorosa, se convirtió por momentos en una ametralladora de frases que a buen seguro se quedarán en la memoria de los fans. "Nuestra relación es basura con patas", fue una soltada a la cara de un impávido Julio Ruz en los vídeos. Todo ello entre lágrimas que le costaron la imitación de un diabólico Jorge Javier.

"Nuestra relación no es nada de lo que has contado, fue maravillosa", se justificó él para frenar las supuestas mentiras de la modelo. Ella, por su parte, aseguró que todo entre ellos acabó "fatal" y que "ningún hombre me ha tratado tan mal como tú". "Nuestra convivencia era una porquería"; "tienes una estatuilla de Gil Silgado en tu casa"; fueron algunas de las puñaladas dirigidas hacia Ruz tanto en los vídeos como en la incómoda discusión que tuvo lugar en directo.

Carolina Sobe no ayudó a arreglarlo | Telecinco

La guineana Carolina Sobe, sentada entre ambos, intervino pero no precisamente para aplacar ánimos. La ex gran hermana no se cortó un pelo a la hora de dar su opinión y arremeter contra una María Jesús cercana ya al colapso. "Debajo de las tetas tienes grasa", le dijo sugiriendo –o más bien espetando- a la cara de la modelo que no tiene corazón y devolviendo todas las pullas lanzadas a su amigo Julio. "A tomar por culo porque a tomar por coño tienes lista de espera". Otra más, que acabó por dejar destruida a la Miss España 2004.