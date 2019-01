Lo que ha provocado que Irene Rosales se hunda en 'GH Dúo'

Kiko Rivera e Irene Rosales ya suenan como los favoritos de GH Dúo. Sin embargo después de que el hijo de la tonadillera confesara su adicción a las drogas, un audaz gesto en términos de popularidad entre los espectadores, su mujer estaría pasando por uno de sus momentos más duros dentro de la casa. Irene Rosales está incluso pensando la posibilidad de abandonar el concurso.

Cuando están a punto de cumplirse tres semanas de concurso, Irene no puede evitar pensar en sus hijas, Ana y Carlota, lo que le provoca una profunda pena. Tal ha sido el punto, que la nuera de Isabel Pantoja no ha podido evitar convertirse en un mar de lágrimas, confesándole a Kiko que se plantea abandonar el concurso para poder ver a sus pequeñas.

"Las niñas están con sus abuelas y con la familia, que es maravillosa. No quiero que te vengas abajo de esta manera. Por favor, fuerza. Estamos aquí y vamos a disfrutar, vamos a intentar llegar lo más lejos posible, pero no te pongas así porque como entres en esto... no", le ha dicho Kiko a su pareja animándola a continuar luchando a su lado en el concurso.

Antonio Tejado también ha intentado consolarla, quitándole de la cabeza la idea de abandonar, mientras Irene se secaba las lágrimas. Un duro momento para Irene Rosales, que por ahora ha decidido continuar en el juego aunque reconoce no encontrarse en su mejor momento.